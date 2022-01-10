Adana Devlet Tiyatrosu "Arzu Tramvayı"nın galasını 18 Ocak'ta yapacak - Son Dakika

Adana Devlet Tiyatrosu, 2021-2022 sezonunun ikinci yeni oyunu "Arzu Tramvayı"nın galasını 18 Ocak'ta gerçekleştirecek.
Tiyatrodan yapılan açıklamaya göre, oyunun ilk gösterimi 18 Ocak'ta Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek galayla yapılacak.
Tennessee Williams'ın yazdığı oyunu, Adana Devlet Tiyatrosu oyuncusu Nihat Fırat Demirağ yönetecek.
Dekor tasarımı Büşra Eroğlu'na, kostüm tasarımı Funda Karasaç'a, ışık tasarımı Şükrü Kırımoğlu'na, müzikleri Berna Uğurlar'a ait oyun, 28 Ocak'a kadar sahnelenecek.
Kaynak: AA
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