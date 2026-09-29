Adana Devlet Tiyatrosu ekimde 5 oyun sahneleyecek, Aias 1-3 Ekim'de prömiyere çıkacak - Son Dakika
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Adana Devlet Tiyatrosu ekimde 5 oyun sahneleyecek, Aias 1-3 Ekim'de prömiyere çıkacak

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Adana Devlet Tiyatrosu, ekim ayında 5 oyunu sanatseverlerle buluşturacak. Sophokles'in Aias (Kahramanların Çöküşü) oyununun prömiyeri 1-3 Ekim'de Ramazanoğlu Sahnesi'nde yapılacak; diğer oyunlar ay boyunca sahnelenecek.

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), ekimde 5 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Sophokles'in yazdığı, Canan Kırımsoy'un çevirdiği ve Jasa Kocaeli'nin uyarlayıp yönettiği "Aias (Kahramanların Çöküşü)" adlı oyunun prömiyeri, 1-3 Ekim'de Ramazanoğlu Sahnesi'nde yapılacak.

Enzo Cormann'ın yazdığı, Nükhet İzet'in çevirdiği, Mazlum Taşkıran'ın yönettiği "Diktat" adlı oyun ise 8-10 ve 20-22 Ekim'de sahnelenecek.

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp Murat Aslan'ın yönettiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" isimli oyun da 15-17 Ekim'de izlenebilecek.

Duşan Kovaçeviç'in yazdığı, Bilge Emin'in çevirdiği, Dejan Projkovski'nin yönettiği "Ocak'ta Bahar" adlı oyun 29-31 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Filiz Özdem'in yazdığı, Alperen Kartal'ın uyarlayıp Ebru Kara'nın yönettiği "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" oyunu da 11, 13-14, 24-25, 27-28 ve 30 Ekim'de çocuk izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana Devlet Tiyatrosu ekimde 5 oyun sahneleyecek, Aias 1-3 Ekim'de prömiyere çıkacak - Son Dakika
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