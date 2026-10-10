Adana Lezzet Festivali\'nde 1000 dronla lazer ve havai fişek gösterisi yapıldı

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında dron, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Seyhan Nehri kıyısındaki gösteride 1000 dron, lazer ve havai fişekler kullanıldı.

Gösteriyi izleyen ziyaretçiler cep telefonlarının kameralarıyla gökyüzünde oluşturulan görselleri kaydetti.

Vali Mustafa Yavuz, gösterinin ardından gazetecilere, Seyhan Nehri'nin güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Festivale ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yavuz, "Gökyüzünde 1000 dronla Adana'daki tüm değerlerimizi gökyüzüne yansıttık. Adana'nın lezzetlerinden, yetiştirdiği değerlerden, coğrafyası, kültürüne ve tarihine dair güzel bir görsel şov oldu. Lezzet festivalinin akşamında gelen misafirlerimiz ve ziyaretçilerimiz gerçekten coşkuya coşku katmış oldular." diye konuştu.

Gösterinin ardından şarkıcı Zara konser verdi.