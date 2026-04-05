Adana Portakal Çiçeği Karnavalı Renkli Anlarla Devam Ediyor

ADANA'da 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehri'nde gerçekleştirilen 'su korteji', renkli görüntülere sahne oldu.

Binlerce kişinin sokaklarda kutlama yaptığı Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, çeşitli etkinliklerle devam etti. Kurdeleler ve çiçeklerle süslenen onlarca kano, gondol ve tekne Seyhan Nehri'ne indirildi. Karnavalın buluşma noktası olan Merkez Park'ta eğlenen katılımcılar, kortejin başlamasıyla birlikte nehir kıyısında yoğunluk oluşturdu. Su kortejinde süslenen tekneler ve kanolar nehirde süzülerek ziyaretçileri selamladı. Korteje katılan bazı kişiler evcil köpekleriyle ve farklı kahraman figürlerinin kostümleriyle ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler, cep telefonlarıyla renkli ve coşkulu anları ölümsüzleştirdi.

'KARNAVALIN TADINI ÇIKARIYORUZ'

Karnavala bebeğiyle gelen ve eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Selin Karakelle, "3 gündür bebeğimle katılıyoruz, çocuklar için karnavalda gerekli eğlenceler fazlasıyla düşünülmüş. Adana'mızın güzel lezzetlerini tatmak bizim için zevkli hale geldi. Hem eğleniyoruz hem yemekler yiyerek karnavalın tadını çıkarıyoruz" dedi.

Karnaval için Şanlıurfa'dan gelen Gülistan Demir ise "Karnaval bizim için gayet güzel geçiyor, Adana'yı normalde de çok severim, bu havada daha da sevdik. Doğum günümü kutlamak için Adana'ya geldim, hem bir etkinlik olsun hem de bizlere eğlence olmasını istedik" diye konuştu.