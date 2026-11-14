Adana Pozantı'da Ferdi Tayfur adına yapılan anıt çınar ağacı ve anı alanı tamamlandı - Son Dakika
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Adana Pozantı'da Ferdi Tayfur adına yapılan anıt çınar ağacı ve anı alanı tamamlandı

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Adana Pozantı\'da Ferdi Tayfur adına yapılan anıt çınar ağacı ve anı alanı tamamlandı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana Pozantı'da Ferdi Tayfur adına yapılan anıt çınar ağacı ve anı alanı tamamlandı. Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın başlattığı çalışmaların tamamlandığı bilgisi Bahçeli'ye verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'nın Pozantı ilçesinde merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un adına yapılması istenen anıt çınar ağacı ve çevresindeki anı alanı tamamlandı.

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti sırasında Bahçeli, Pozantı'da yapılması planlanan millet bahçesinde Ferdi Tayfur adına bir çınar ağacı dikilmesini istedi.

Talimatın ardından harekete geçen Avan, sanatçının adını yaşatacak anıt ağacı ve çevresindeki anı alanı için çalışma başlattı.

Aradan geçen sürede anıt ağacının dikimi ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çalışmaların tamamlandığı bilgisi verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana Pozantı'da Ferdi Tayfur adına yapılan anıt çınar ağacı ve anı alanı tamamlandı - Son Dakika
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