Adana ve Tarsus\'ta ilk iki günde yaklaşık 700 öğrenci USAFE Orkestrası\'yla buluştu

ABD Adana Konsolosluğu, USAFE Orkestrası ve İncirlik Hava Üssü 39'uncu Hava Üs Kanadı iş birliğiyle Adana ve Tarsus'ta düzenlenen müzik etkinliklerinde yaklaşık 700 öğrenci Amerikalı müzisyenlerle buluştu.

ABD Adana Konsolosluğu, Avrupa'daki USAFE Orkestrası ve İncirlik Hava Üssü 39'uncu Hava Üs Kanadı iş birliğiyle 22-26 Eylül tarihleri arasında Adana ve Tarsus'ta çeşitli müzik etkinlikleri düzenlendi. USAFE Orkestrası, ziyaretinin ilk iki gününde Adana ve Tarsus'ta yaklaşık 700 öğrenciyle bir araya geldi. Etkinliklerde öğrenciler, Amerikalı müzisyenlerle doğrudan iletişim kurarak müzik kariyerleri hakkında bilgi edinme ve müzik aracılığıyla Amerikan kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Orkestranın sevilen Türk eserlerinden "Adana Köprü Başı"nı seslendirmesi öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandı.

"Kurucular Müzesi sergisi düzenlendi"

USAFE Orkestrası, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde ise İncirlik Hava Üssü'ndeki askeri topluluk için canlı performanslar gerçekleştirdi. Fahri konsoloslar, Amerikan Vatandaşları İrtibat Gönüllüleri, Kriz Müdahale Ortakları ve diğer davetlilerin katıldığı resepsiyonda, ABD'nin 250 yıllık tarihi müzik ve dostluk eşliğinde kutlandı. Etkinlikte ayrıca ABD'nin kuruluş sürecindeki önemli dönüm noktalarını anlatan "Kurucular Müzesi" sergisi yer aldı.

"Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki dostluğu kutladık"

ABD Adana Konsolosu Eric Mehler, düzenlenen etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, Amerikan Vatandaşları İrtibat Gönüllüleri ve Kriz Müdahale Ortaklarının önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Amerikan Vatandaşları İrtibat Gönüllülerimiz ve Kriz Müdahale Ortaklarımız, Amerikan vatandaşlarına destek olmamıza, acil durumlara müdahale etmemize ve Amerikalıların güvenliğini sağlamamıza yardımcı olarak kritik bir rol üstleniyor. Özverileri ve iş birlikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu akşam, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki dostluğu kutladık. Birlikte yürüttüğümüz önemli çalışmaları da takdir etmek için bir fırsat oldu" dedi.

Ziyaret, ABD Adana Konsolosu Eric Mehler'in ev sahipliğinde Adana'da düzenlenen özel resepsiyonla sona erdi.