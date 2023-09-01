Adıyaman Belediyesi'nden Çocuklara Kültürel ve Sosyal Gelişim için Sinema Etkinlikleri - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi'nden Çocuklara Kültürel ve Sosyal Gelişim için Sinema Etkinlikleri

Adıyaman Belediyesi\'nden Çocuklara Kültürel ve Sosyal Gelişim için Sinema Etkinlikleri
Son Güncelleme: 01.09.2023 18:04

Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde toplu yaşam alanlarında kalan çocuklara kültürel ve sosyal gelişimleri için sinema etkinlikleri düzenliyor. Bu haftaki etkinlik K-15 Konteyner yaşam alanında gerçekleştirildi ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da etkinliğe katılarak çocuklarla film izledi.

Adıyaman Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında toplu yaşam alanlarında kalan çocuklara kültürel ve sosyal anlamda gelişebilecekleri ortam sağlamak amacıyla sinema etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen sinema etkinliği bu hafta K-15 Konteyner yaşam alanında gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi'nden Çocuklara Kültürel ve Sosyal Gelişim için Sinema Etkinlikleri

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetler gerçekleştiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ta etkinliğe katılarak, çocuklarla birlikte film izledi.

Çocukların toplumsal, kültürel ve sosyal açıdan gelişimlerini desteklemek amacıyla etkinlikler düzenleyen Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, çocukların yüzlerinde gülümsemeler oluşturuyor.

Adıyaman Belediyesi'nden Çocuklara Kültürel ve Sosyal Gelişim için Sinema Etkinlikleri

Toplu yaşam alanlarında yaşayan vatandaşların düzenlenen etkinliklerle moral bulmaları ve sürecin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmekte.

Adıyaman Belediyesi, konteyner kentlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda çocuklara destek olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyor.

Adıyaman Belediyesi'nden Çocuklara Kültürel ve Sosyal Gelişim için Sinema Etkinlikleri

Adıyaman Belediyesi, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Eğitim, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adıyaman Belediyesi'nden Çocuklara Kültürel ve Sosyal Gelişim için Sinema Etkinlikleri - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Ramos'tan Galatasaray'a son dakika çalımı! Suudi Arabistan'a gidiyor
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili dikkat çeken sözler: Bu ülke bedavacı yatağı değildir
17:24 Galatasaray, Gaziantep'e eksik gitti! Dünyaca ünlü 4 futbolcu kadroda yok
17:15 Silahla yaraladıkları adamı ambulansta kalp masajı yapılırken sağlık görevlilerinin önünde tekrar vurdular
17:11 Kredisiz tasarruf finansmanı mağduru, çalışanı pompalı tüfekle rehin aldı
17:00 Başak Dizer'in kadrajından Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un havuz keyfi
16:56 Puan cetveli ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin grubundaki Galatasaray detayını konuşuyor
16:50 Morgan Wallen konserinde dört kadın tuvalet sırası yüzünden tekme tokat kavga etti
16:24 Dünya Bankası deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık destek sağlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 18:56:15. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi'nden Çocuklara Kültürel ve Sosyal Gelişim için Sinema Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement