ADSO'dan Üflemeli Çalgılar Konseri

Kültür Sanat

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Üflemeli Çalgılar Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 24 Ocak'ta saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Orkestra Şefi Hakan Şensoy'un yöneteceği konserde, flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları solist olarak sahnede olacak.

Sanatçı Bayramoğulları, Amerikalı besteci Eugene Magalif'in "Romance" isimli eserini ve flüt konçertosunun düzenlenen versiyonunu seslendirecek.

Konserde ayrıca Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" ve Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale" uvertürlerinin de üflemeli çalgılar için düzenlemeleri dinleyicilere sunulacak.