Afrika Günü Etkinlikleri İnönü Üniversitesi'nde

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde Afrika kültürünün zenginliği ve çeşitliliği ön plana çıkarıldı.

Afrika ile dayanışma ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programa; İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi (İNÜAFAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ekici, Dış İlişkiler Birim Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikler öncesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, İNÜAFAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ekici ve Dış İlişkiler Birim Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi. Daha sonra Afrika Birliği'nin 25 Mayıs 1963 tarihinde kuruluşunun yıldönümü dolayısıyla her yıl kutlanan Afrika Günü kapsamında, İnönü Üniversitesi Afrika Çalışmaları Öğrenci Topluluğu ile Afrika Araştırmaları Merkezi iş birliğinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlama programı çerçevesinde Afrika sanatını yansıtan eserler sergilenirken; tiyatro gösterisi, şiir ve müzik dinletisi, defile ve dans gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. - MALATYA