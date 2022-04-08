Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 3 şahin doğaya salındı - Son Dakika

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) 3 kızıl şahinin tedavisi tamamlandı.

Kentte, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunduktan sonra AKÜREM'e getirilen hayvanlar, burada tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından 3 kızıl şahin, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır ve öğrenciler tarafından doğaya bırakıldı.

Karakaş, gazetecilere, doğada yaralı ve bitkin halde bulunan hayvanların AKÜREM'de veteriner hekimler ve öğrenciler tarafından tedavi edildiğini söyledi.

Yaban hayatının ekosistemin önemli bir parçası olduğunu ve korunması gerektiğini aktaran Karakaş, şöyle konuştu:

"Zaman zaman yaban hayatına yönelik insan baskısından kaynaklı yaralanmalar olabiliyor. Bazen de hayvanlar doğal yaşamlarında karşılaştıkları durumlardan dolayı sorunlar yaşayabiliyor. Bunlar merkezimize getirildiğinde tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından tekrar doğasına gönderiliyor."

Çılgın da geçen yıl AKÜREM'e 507 yaban hayvanı geldiğini, birçoğunun tedavi ve bakım süreçlerinin ardından doğaya salındığını vurguladı.

Kandır ise yaban hayatını korumaya ve yaban hayvanlarına destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.