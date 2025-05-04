Afyonkarahisar Müzik Festivalleri Dostluğu Sürüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Afyonkarahisar Müzik Festivalleri Dostluğu Sürüyor

Afyonkarahisar Müzik Festivalleri Dostluğu Sürüyor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Klasik ve Caz Festivalleri, Türkiye-Çekya dostluğunu pekiştiriyor.

04.05.2025 13:32
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Türkiye-Çekya arasındaki dostluğu yansıtan Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivaliyle Afyonkarahisar Caz Festivali, her yıl mayısta çok sayıda kişiyi bir araya getiriyor.

Bu yıl da Afyonkarahisar Müzesi'nde başlayan ve 8 Mayıs'ta sona erecek 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde, Prag'dan katılan 16 sanatçı, 8 konser verecek. Aynı şekilde 27-31 Mayıs'ta düzenlenecek 25. Afyonkarahisar Caz Festivaline de Prag'dan gelen sanatçıların 8 konser vermesi bekleniyor.

Festival gönülden destekleniyor

Festivallerin Genel Sanat Yönetmenliğini de üstlenen Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği Başkanı Hüseyin Başkadem, AA muhabirine Prag Jazz Open Festivalinin organizasyonundan gelen davetle 2005'te Afyonkarahisar'daki festivallerin sanatsal ve müzikal anlamda birlikte hareket etmeye başladığını söyledi.

Prag Jazz Open Festivali'nin bir süre sonra sonlandığını aktaran Başkadem, "Prag'daki festival ile kardeş olduk. İki şehir arasındaki dostluğu Afyonkarahisar olarak bir sivil inisiyatif olarak yıllardır kesintisiz devam ettiriyoruz. Çeyrek asra gelen festivallerle Afyonkarahisar'da sanatsal anlamda büyük bir mesafe aldık." dedi.

Konserler, okul söyleşileri, sergiler ve film gösterimleriyle başladıkları festivallerin bütün zorluklara rağmen yıl atlamadan bugünlere geldiğini vurgulayan Başkadem, şöyle konuştu:

"Anadolu'nun da ilk caz festivaliyiz. Organizasyon her yıl büyük ilgi gördü. Devlet, çok büyük destek veriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı büyük ödülünü verdi. Bunun dışında da çok ödül aldık. Sanatın gücünü çok iyi bilenlerden biriyim. Ben başardım, Afyonkarahisar başardı zaten. Afyonkarahisar'daki oteller, buradaki birçok kurum ve festivalin arkasındaki insanlar bu işi gönülden destekliyor."

-"Bu bir peri masalı"

Çekyalı müzisyenlerin Afyonkarahisar'a gelip konserler verdiğine değinen Başkadem, "Sanat, uluslararası değil evrensel. Büyüklüğü o kadar anlatılamaz ve anlaşılamayacak derecede büyük. Bu bir peri masalı. Afyonkarahisar ile Prag, yıllardır sanatsal dostluk gerçekleştiriyor. Bütçelerimize göre konserler yapıyoruz. Bazen 10-12 konser, bazen de 7-8 konserle sürdürüyoruz." diye konuştu.

Başkadem, festivallerle Türk müziği tarihine güzel bir imza attıklarına dikkati çekerek, "Buraya hep iyi müzisyenler geliyor. Festivallerde, bugüne kadar 700 konser yapıldı. Hepsi de ücretsiz. Afyonkarahisar'daki okullardaki söyleşilerde ise çok sayıda çocuğa ulaşmışız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Afyonkarahisar Müzik Festivalleri Dostluğu Sürüyor - Son Dakika

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