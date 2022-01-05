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AFYONKARAHİSAR - TSO'dan kök hücre ve kan bağışı etkinliği - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - TSO'dan kök hücre ve kan bağışı etkinliği

05.01.2022 16:35

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Afyonkarahisar Kızılay Kan Merkezi işbirliğinde kök hücre ve kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Afyonkarahisar Kızılay Kan Merkezi işbirliğinde kök hücre ve kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

ATSO hizmet binası önünde konuşlanan Kan Merkezi aracına gelen Meclis Başkanı Mehmet Sıktı Merdivenci ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile yönetim kurulu üyeleri form doldurarak bağışta bulundu.

Burada açıklama yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Serteser, kan bağışının insan sağlına da faydalı olduğunu dile getirdi.

Serteser, "Kan bağışı kana ihtiyacı olanlara yardımda bulunarak can vermek için önemli bir bağış. Düzenli olarak verildiğinde vücut açısından sağlıklı. Son zamanlarda düşen kan bağışı sayısını arttırmak ve bilinç oluşturmak istedik. O yüzden bugün kurum olarak kan ve kök hücre bağışı yapıyoruz. Vatandaşlarımızı da kan bağışına davet ediyoruz." dedi.

Meclis Başkanı Merdivenci de kan ve kök hücre bağışının para verilerek alınabilen bir destek olmadığını söyledi.

Kan bağışının gerçekten çok önemli olduğunu vurgulayan Merdivenci, şunları söyledi:

"Pandemi dolayısıyla düşen kan bağışı sayısına katkıda bulunmak istedik. Pandemi dolayısıyla kan vermekten çekinen vatandaşlara çağrı yapıyorum. Kan merkezleri sağlık bireylerin geldiği yerlerdir. Lütfen bağışında ve kök hücre bağışında bulunun."

AFYONKARAHİSAR - TSO'dan kök hücre ve kan bağışı etkinliği
AFYONKARAHİSAR - TSO'dan kök hücre ve kan bağışı etkinliği
AFYONKARAHİSAR - TSO'dan kök hücre ve kan bağışı etkinliği

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Kan Bağışı, Kök Hücre, Karahisar, Ticaret, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat AFYONKARAHİSAR - TSO'dan kök hücre ve kan bağışı etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - TSO'dan kök hücre ve kan bağışı etkinliği - Son Dakika
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