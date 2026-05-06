Ağaçlarla Konuşan Adam: Ziyaettin Yıldırım

06.05.2026 11:26
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ziyaettin Yıldırım, doğadan topladığı ağaç parçalarından süs eşyası ve dekoratif ürünler yapıyor.

İlçe Nüfus Müdürlüğünden 2021'de emekli olduktan sonra vaktinin büyük çoğunluğunu bölgedeki ormanda geçiren Yıldırım, yöre sakinleri tarafından "ağaçlarla konuşan adam" olarak tanınıyor.

Topladığı ağaç köklerine ve dallarına şekil verirken tasarım işine yeteneği olduğunu fark eden Yıldırım, kurumuş kütükleri ve dalları temizleyip işledikten sonra vernikleyerek saat, abajur, lambader, sehpa gibi çeşitli süs eşyaları ve dekoratif ürünler haline getiriyor.

Yaptıklarının beğenilmesiyle evinin bahçesini adeta atölyeye çeviren Yıldırım, genelde hediye verdiği ürünleri bazen de satarak gelir elde ediyor.

"Çok güzel vakit geçiriyorum"

Ziyaettin Yıldırım, AA muhabirine, emekli olduktan sonra ormanda daha fazla vakit geçirdiğini söyledi.

Çürümeye yüz tutmuş ağaç kütüklerine değer kattığını anlatan Yıldırım, "Doğada gezmeyi seviyorum. Atıl durumdaki ağaçları topluyorum. Doğal hallerini hiç bozmadan kendilerine uygun şekilde sanata dönüştürüyorum. Bu işin püf noktası ağacı kendime değil, kendimi ağacın şekline uydurmaya çalışmam. Ağacın şekli ne ise ben de ona göre çalışıyorum. Abajur, saat, lambader, sehpa ve şekerlik gibi çeşitli ürünlere dönüştürüyorum." diye konuştu.

Yıldırım, boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla bu işe hobi olarak başladığını belirterek, "Çok güzel vakit geçiriyorum. Çarşıya bile inmiyorum. Bazen topladığım bir ağaç akşam aklıma düşüyor, sabaha kadar onun planını yapıyorum. Bundan ne yapabilirim, nasıl şekiller çıkarabilirim diye düşünüyorum." dedi.

Bu sanatı başkalarına da öğretmek istediğini dile getiren Yıldırım, eserlerinden oluşan bir sergi açma hayali olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

