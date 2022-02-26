Ağrı'da 2 gün süren Kar Festivali sona erdi - Son Dakika
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Ağrı'da 2 gün süren Kar Festivali sona erdi

26.02.2022 22:25

- Ağrı'da 2 gün süren Kar Festivali sona erdi Ağrı'da bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün süren Kar Festivali sona erdi.

- Ağrı'da 2 gün süren Kar Festivali sona erdi

AĞRI - Ağrı'da bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün süren Kar Festivali sona erdi.

Ağrı'da, Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı öncülüğünde Gençlik veSporBakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, valilik, belediye, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), IC Vakfı ve Serhat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen Kar Festivali, ikinci gününde Millet Bahçesinde devam etti. Deniz Toprak'ın sahne aldığı etkinlikte atandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Programda yaptığı konuşmasında öğrencilere ve kadınlara müjdeler veren Ağrı Beldiye Başkanı Savcı Sayan, " Dünyanın en ucuz suyu ve ulaşımı Ağrı'da. İnşallah çok daha güzel işler yapacağız. Ağrı'mızı güzelleştireceğiz. Kadınlara yönelik güzel projelerimiz var. Bunları en kısa sürede faaliyete geçirip üretimi arttıracağız. Burada üniversite mezunu genç kızlarımızın çıkabilmesi için bu yıl bir Belediye dershanesi açıyoruz. Genç kızlarımıza ücretsiz bir şekilde eğitim vereceğiz. YKS sınavına girecek olan ancak durumu iyi olmadığı için sınav ücretini yatıramayan arkadaşlarımız pazartesi gününden itibaren belediyemize gelecek ve sınav ücretlerini biz yatıracağız. Biz birlikte Ağrı'yı güzelleştireceğiz. Bu bayrak bizim ayrılığa ne gerek var. Ölmeye ve öldürmeye ne gerek var. " ifadelerine yer verdi.

AKEV Başkanı Gülşah Sayan ise festivalin güzel geçtiğini ve bundan sonraki festivallerin ulusal düzeyde olacağını belirtti.

Ağrı'da 2 gün süren Kar Festivali sona erdi
Ağrı'da 2 gün süren Kar Festivali sona erdi
Ağrı'da 2 gün süren Kar Festivali sona erdi

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gençlik, Turizm, Ağrı, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ağrı'da 2 gün süren Kar Festivali sona erdi - Son Dakika


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