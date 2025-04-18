Ağrı'da Turizm Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ağrı'da Turizm Fotoğraf Sergisi Açıldı

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Ağrı'nın tarihi ve doğal güzelliklerini sergileyen fotoğraf sergisi, Kültür Merkezi'nde açıldı.

18.04.2025 15:41
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Ağrı'nın tarihi ve doğal zenginlikleri fotoğraf sergisinde buluştu

AĞRI - 49. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Ağrı'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi, Kültür ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

49. Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ağrı'nın önemli turizm destinasyonlarını yansıtan görsellerin yer aldığı "Ağrı'da Turizm" temalı fotoğraf sergisi, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılışına Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun ile il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, Turizm Haftası'nın ülke genelinde olduğu gibi Ağrı'da da 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti. Altun, haftanın amacının turizm bilincini artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

"Ağrı, turizmde yükselen bir değer"

Ağrı'nın sahip olduğu turizm potansiyeline dikkat çeken Altun, "İlimiz; İshak Paşa Sarayı'ndan Meteor Çukuru'na, Ahmed-i Hani Türbesi'nden Balık Gölü'ne, Diyadin Kanyonu'ndan Doğu Izgara Vadisi'ne kadar çok sayıda tarihi ve doğal zenginliğe ev sahipliği yapmaktadır. Sağlık turizminde Diyadin kaplıcaları, inanç turizminde Ahmed-i Hani, kültür turizminde ise İshak Paşa Sarayı gibi önemli değerlerimizle Ağrı, turizmde ciddi bir potansiyel barındırmaktadır" dedi.

Altun ayrıca, Ağrı Turizm Master Planı'nın devreye alındığını belirterek, "Bu plan kapsamında ilimizin turizmde nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini sorguluyoruz. Diyadin Kaplıcaları gibi alanları yapay travertenlerle güçlendirerek sağlık turizminde daha fazla turist çekmeyi hedefliyoruz. Turizm sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda kültürel mirasımızı geleceğe taşımanın da bir yoludur" ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinde 17 bin ziyaretçi

Konuşmasında Ramazan Bayramı tatilinde İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi'ni toplamda 17 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Altun, bu verilerin Ağrı'nın turizmdeki potansiyelini net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Açılışın ardından protokol üyeleri, sergilenen fotoğrafları gezerek bilgi aldı. Sergide Ağrı'nın farklı turizm alanlarından, güncel ve tematik kareler yer aldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ağrı'da Turizm Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika

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