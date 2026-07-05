Ahenka Kadın Ritim Topluluğu Kuşakları Buluşturuyor

Bursa'da yaşları 15 ila 63 arasında değişen, farklı meslek gruplarından, daha önce müzik eğitimi almamış kadınların oluşturduğu Ahenka Kadın Ritim Topluluğu, sahnelediği gösterilerle kuşakları ortak ritimde buluşturuyor.

Kentte yaklaşık 20 yıldır müzisyenlik yapan Nebahat Tosun, çevresinden gelen teşvik üzerine yaklaşık 2 yıl önce Ahenka Kadın Ritim Topluluğu'nu kurdu.

Çoğunluğu darbuka çalan 40 kişilik topluluk üyeleri, haftanın belirli günlerinde Osmangazi ilçesindeki bir konakta buluşarak çeşitli etkinlik ve gösteriler için prova yapıyor.

Bursa genelindeki gösterilerde sahne alan kadınlar, müzik aracılığıyla kuşaklar arası dayanışma örneği sergiliyor.

Topluluğun yeni katılımlarla daha da büyümesi hedefleniyor.

Ahenka Kadın Ritim Topluluğu kurucusu ve eğitmeni Nebahat Tosun, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıllık müzisyenlik deneyiminin ardından çevresinden gelen talepler üzerine grubu kurduğunu söyledi.

Zaman içerisinde topluluğun giderek kalabalıklaştığını belirten Tosun, "Bana 'Bize de öğret, biz de yapalım, biz de hayatın ritmini yakalayalım' dediler. Sloganımız da zaten o şekilde. Öyle çıktık yola, şu anda da güzel bir yolda ilerliyoruz." dedi.

Tosun, Osmangazi Kent Konseyi ile güzel gösterilere imza attıklarını ve devamının geleceğini dile getirdi.

Toplulukta 40 kişinin yer aldığını anlatan Tosun, "Hiçbiri müzisyen değil. Birçoğu ev hanımı, öğretmenlerimiz, emeklilerimiz, hemşirelerimiz var. Her sektörden kadınlar var ama hiçbiri müzisyen değil. Daha önce müzikle alakaları olmayan kadınlar. Aslında biraz da yetenek meselesi tabii ki ama çalışmalarımızı hızlandırdığımız zaman 5 ay içinde güzel bir kıvama geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Tosun, gösteri taleplerinin her geçen gün arttığını belirterek, grup üyelerinin dayanışma içinde çalışmalarını sürdüğünü sözlerine ekledi.

"Güzel bir aile olduk"

Topluluğun eğitim koordinatörü Selin Yüceür de Bursa'da farklı ritim gruplarının da bulunduğunu ancak kendi topluluklarının enerjisi ve çalışma disipliniyle öne çıktığını ifade etti.

Yüceür, çevreden de benzer yorumlar aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle gösterilerimizden sonra 'Çok güzel çalıyorsunuz', 'Böyle bir gösteri beklemiyorduk', 'Çok başarılısınız' yorumları alıyoruz. Bunlar bizi çok mutlu ediyor, sevindiriyor. Güzel bir aile olduk. Artık kurs, öğretme ilişkisi değil de şu an bir aile gibiyiz. Beraber eğleniyoruz. Aktiviteler yapıyoruz. Beraber çalışıyoruz."

Topluluğun en genç üyesi lise öğrencisi Ayşe Azra Doğan (15) da gruba 13 yaşında dahil olduğunu aktardı.

Buradaki tüm kadınları ablası, annesi gibi gördüğünü dile getiren Doğan, "Hepsini çok içten seviyorum. Burada çok şey öğrendik. Sadece ritim değil, dostluk, arkadaşlık nedir onu da öğrendim. Hepsi çok iyi insanlar. Başta Nebahat hocamız sadece ritmi öğretmedi, her şeyi öğretti." dedi.

En yaşlı üye 63 yaşındaki Remziye Özen de grubun kurulduğu ilk günden itibaren bir parçası olduğunu söyledi.

Özen, kendisinin ev hanımı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hocamıza kurs açmasını rica ettik. O da bizi kırmadı. Daha önce özel bir ilgim yoktu ama sonra tabii ki çok fazla ilgi duymaya başladım. Burada kendimizi çok iyi hissediyoruz. Heyecanlı oluyoruz. Gösterilerimiz çok güzel geçiyor. Arkadaşlarımız çok iyiler. Birbirimize her konuda çok desteğiz. Mesela başaramadığımız yerde hemen 'böyle yapalım' şeklinde birbirimize destekleriz. O yüzden çok mutluyuz burada olmaktan."