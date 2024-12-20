Ahilik Müzesi'ne Ziyaretçi Akını - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ahilik Müzesi'ne Ziyaretçi Akını

Kırşehir'deki Ahilik Müzesi, 2024'te 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Ahilik kültürü tanıtılıyor.

20.12.2024 17:55
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Ahilik Müzesi; ziyaretçi akınına uğradı

Ahi Evran'ın teşkilat sistemini anlatan müzeye yoğun ilgi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bulunan Ahilik Müzesi, 2024 yılında en çok ziyaretçi ağırlayan müze oldu.

Ahilik kültürünün merkezinde yer alan ve cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi içerisinde yer alan müzede; Ahi Evran'ın hayatı ve oluşturduğu esnaf teşkilatlanması ayrıntılı şekilde ziyaretçilerine sunuluyor. Kırşehir'de, 2023 yılında açılan ve 2024 yılında 100 bin üzerinde ziyaretçi ağırlayan müze, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Ahi Evran'ın, ticaret ve toplumsal dayanışmaya yönelik ilkeleri, görsel materyaller müzede sunuluyor. Müze ziyaretçisine Anadolu'da esnaf ve sanatkar arasında oluşturduğu dayanışma, ahlak ve adalet ilkelerini detaylı şekilde aktarırken, Ahi Evran'ın hayatını anlatan bölümlerde görsel materyallerle yaşanılan dönem gözler önüne seriliyor.

Yusuf Ünler; Eskişehir'den Kırşehir'e geldiğini ve tarihi alanları gezerek şehir hakkında bilgi sahibi olduğunu aktarırken, Ayvaz Şenlik ise müzede yaptığı gezintiyle tarihe yolculuk yapıldığını söyledi. Mehmet Çam adlı vatandaş da Kırşehir'in tarihi hakkında bilgi sahibi olmak için müzenin gezilmesi gerektiğini belirtti.

Müze; 2024 yılında okul turları yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nden gelen bir çok kişiyi ağırladı. Öte yandan şehrin kültürel hayatı ve ekonomisine de katkı sunan müze, şehrin ahiliğin merkezi olarak anılmasında da büyük etkiye sahip oldu.

Kaynak: İHA

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