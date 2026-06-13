Ahıska Türkleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ahıska Türkleri Sergisi Açıldı

Ahıska Türkleri Sergisi Açıldı
13.06.2026 20:16
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da 'Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde' sergisini açtı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 'Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde' sergisinin resmi açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliğinin (DATÜB) eşgüdümünde 'Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde' sergisinin resmi açılışı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi. Resmi açılışa katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, burada katılımcılara hitap ederek, hatıra defterini imzaladı.

Sergiyle, Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sürgün ve tarihi adaletsizlik ile haklı davalarının daha geniş çevrelere duyurulabilmesi, bu konuda ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Beste Gürsu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ahıska Türkleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

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