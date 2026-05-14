Ahlat\'ta Tarih ve Medeniyet Sempozyumu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları" sempozyumu düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi konferans salonundaki sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sinevizyon gösteriminin ardından programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, sempozyumun yalnızca akademik bir buluşma olmadığını belirterek, "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları Sempozyumu yalnızca bir akademik çalışma ve buluşma değil, aynı zamanda milletimizin hafızasına, köklerine ve medeniyetine ışık tutan çok önemli bir çalışmadır. Ahlat ve Malazgirt, Anadolu'nun kapılarının Türklere resmen açıldığı, tarihimizin derin izlerini taşıyan çok önemli iki hafıza noktasıdır. Bu topraklar; birlik, inanç, mücadele ve medeniyet ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği yerlerdir. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te ortaya koyduğu irade, Ahlat'ın asırlardır taşıdığı kültürel mirasla birleşerek bugün bizlere büyük bir tarih şuuru bırakmıştır" dedi.

Karakaya, konuşmasının devamında gençlere seslenerek, Türk-İslam medeniyetinin önemine vurgu yaptı. Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle gençlerimizin kendi medeniyet değerlerini daha yakından tanıması, hafıza mekanlarının taşıdığı anlamı doğru bir şekilde okuyabilmesi ve geleceğe yön verebilmesi büyük önem taşımaktadır. Çok zor bir çağda gençliğinizi yaşıyorsunuz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte vatan, bayrak ve inanç gibi kavramların geri planda kaldığı bir dönemdeyiz. Ama sevgili gençler, hiçbir zaman bu millete ait olmanın, bu inanca ait olmanın ne kadar büyük bir şeref olduğunu unutmayın. Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı bu kadim medeniyeti sizler yaşatacaksınız."

Fetih ve Kök Hafıza Mekanları Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Muhammet Hanifi Macit de, sempozyumun önemine değinerek, Ahlat'ın tarih boyunca stratejik ve kültürel bir merkez olduğunu söyledi. Macit, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile kurulan Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlediğimiz sempozyuma hoş geldiniz. Mekanlar milletlere, milletler de mekanlara anlam ve değerler katmıştır. Ötüken, Semerkant, Buhara neyse Anadolu'daki karşılığı da Ahlat'tır" ifadelerini kullandı.

Macit, Ahlat'ın Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki rolüne dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Sultan Alparslan, Malazgirt Savaşı öncesinde ordusunu burada toplamıştır. Anadolu'nun Türkleşmesinde Ahlat bir memba görevi görmüştür. Ahlat, Büyük Selçuklu döneminde öylesine önemli bir bilim, sanat ve kültür şehri olmuştur ki Belh ve Buhara'dan sonra Kubbetü'l İslam unvanı alan üçüncü şehir olmuştur."

Macit, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Devlet Bey Konağı'nın geleceğin hafıza mekanları arasında yer aldığını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından sempozyum; "Türkler ve Anadolu", "Türk Cihan Hakimiyeti ve Türk Göçleri", "Tarihte Oğuzlar", "Medeniyet Tasavvurunda Türklerin Tarihteki Rolü" ve "Türk Tarihinin Kaynakları" başlıklı oturumlarla devam etti.

Sempozyuma MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS