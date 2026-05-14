Ahlat'ta Tarih ve Medeniyet Sempozyumu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahlat'ta Tarih ve Medeniyet Sempozyumu

Ahlat\'ta Tarih ve Medeniyet Sempozyumu
14.05.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahlat'ta düzenlenen sempozyumda Türk-İslam medeniyetinin önemi vurgulandı, tarihî hafıza ele alındı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları" sempozyumu düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi konferans salonundaki sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sinevizyon gösteriminin ardından programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, sempozyumun yalnızca akademik bir buluşma olmadığını belirterek, "Kapı, Fetih ve Kök: Hafıza Mekanları Sempozyumu yalnızca bir akademik çalışma ve buluşma değil, aynı zamanda milletimizin hafızasına, köklerine ve medeniyetine ışık tutan çok önemli bir çalışmadır. Ahlat ve Malazgirt, Anadolu'nun kapılarının Türklere resmen açıldığı, tarihimizin derin izlerini taşıyan çok önemli iki hafıza noktasıdır. Bu topraklar; birlik, inanç, mücadele ve medeniyet ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği yerlerdir. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te ortaya koyduğu irade, Ahlat'ın asırlardır taşıdığı kültürel mirasla birleşerek bugün bizlere büyük bir tarih şuuru bırakmıştır" dedi.

Karakaya, konuşmasının devamında gençlere seslenerek, Türk-İslam medeniyetinin önemine vurgu yaptı. Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle gençlerimizin kendi medeniyet değerlerini daha yakından tanıması, hafıza mekanlarının taşıdığı anlamı doğru bir şekilde okuyabilmesi ve geleceğe yön verebilmesi büyük önem taşımaktadır. Çok zor bir çağda gençliğinizi yaşıyorsunuz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte vatan, bayrak ve inanç gibi kavramların geri planda kaldığı bir dönemdeyiz. Ama sevgili gençler, hiçbir zaman bu millete ait olmanın, bu inanca ait olmanın ne kadar büyük bir şeref olduğunu unutmayın. Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı bu kadim medeniyeti sizler yaşatacaksınız."

Fetih ve Kök Hafıza Mekanları Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Muhammet Hanifi Macit de, sempozyumun önemine değinerek, Ahlat'ın tarih boyunca stratejik ve kültürel bir merkez olduğunu söyledi. Macit, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile kurulan Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlediğimiz sempozyuma hoş geldiniz. Mekanlar milletlere, milletler de mekanlara anlam ve değerler katmıştır. Ötüken, Semerkant, Buhara neyse Anadolu'daki karşılığı da Ahlat'tır" ifadelerini kullandı.

Macit, Ahlat'ın Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki rolüne dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Sultan Alparslan, Malazgirt Savaşı öncesinde ordusunu burada toplamıştır. Anadolu'nun Türkleşmesinde Ahlat bir memba görevi görmüştür. Ahlat, Büyük Selçuklu döneminde öylesine önemli bir bilim, sanat ve kültür şehri olmuştur ki Belh ve Buhara'dan sonra Kubbetü'l İslam unvanı alan üçüncü şehir olmuştur."

Macit, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Devlet Bey Konağı'nın geleceğin hafıza mekanları arasında yer aldığını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından sempozyum; "Türkler ve Anadolu", "Türk Cihan Hakimiyeti ve Türk Göçleri", "Tarihte Oğuzlar", "Medeniyet Tasavvurunda Türklerin Tarihteki Rolü" ve "Türk Tarihinin Kaynakları" başlıklı oturumlarla devam etti.

Sempozyuma MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahlat'ta Tarih ve Medeniyet Sempozyumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:58:06. #7.13#
SON DAKİKA: Ahlat'ta Tarih ve Medeniyet Sempozyumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.