Ahmet Baktır'ın Halı ve Kilim Koleksiyonu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ahmet Baktır'ın Halı ve Kilim Koleksiyonu

Ahmet Baktır\'ın Halı ve Kilim Koleksiyonu
14.06.2025 11:40
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62 yaşındaki öğretmen Baktır, 200'e yakın halı ve kilimle kültürel mirasını bağ evinde sergiliyor.

Gençliğinde ilmek ilmek işlediği dokumaların yanı sıra, satın aldığı veya edindiği 200'e yakın halı ve kilimden koleksiyon oluşturan 62 yaşındaki öğretmen Ahmet Baktır, ürünlerini bağ evinin çatısında sergiliyor.

Hacılar Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Baktır, gençlik yıllarında, ilçede herkesin geçim kaynağı olan ama artık birkaç kişinin yaptığı halıcılık mesleğiyle ilgilendi.

Dokuma sevgisini terk etmeyen Baktır, kendi dokuduğu ve 20 yıldır biriktirdiği halı ve kilimlerle hem kültürüne hem de gençlik yıllarındaki mesleğine sahip çıkıyor.

İlmek ilmek dokunan ve desenleriyle genç kızların hayallerinin işlendiği onlarca halı ve kilimden Erciyes Dağı'nın zirvesini gören bağ evinde koleksiyon oluşturan Baktır, hava şartlarına göre evinin çatısında sergilediği el dokuması ürünler için emekli olduktan sonra müze kurmayı amaçlıyor.

Koleksiyoner Ahmet Baktır, AA muhabirine, çocukluğunda annesinden gördüğü, gençliğinde ise mesleği olan halıcılığın Hacılar ilçesinde önemli bir kültür öğesi olduğunu söyledi.

Öğretmen olduktan sonra 20 yıldır halı ve kilimleri biriktirdiğini anlatan Baktır, atalarından gelen dokuma kültürünün yok olduğunu belirtti.

Tanıdığı halıcı ve kilimci arkadaşlarından deseni, rengi, modeli farklı olan halıları almaya başladığını dile getiren Baktır, Ahmet Hoca Kültür ve Sanat Evi oluşturmaya karar verdiğini ifade etti.

Baktır; pamuk, yün ve orlondan oluşan halı ve kilimleri bağ evinin çatısında sergilediğini belirterek bu sayede hava alan dokumaların hem güvelerden korunduğunu hem de güneşlenerek renklerin daha canlı hale geldiğini vurguladı.

"Bu sanatı bir yerde sergilememiz lazım"

Sosyal medyayı aktif kullandığını ve halılarını görenlerin fotoğraf çektirerek evini ziyaret etmek istediklerini anlatan Baktır, şunları kaydetti.

"100-200 yıllık süreçte Hacılar ilçesi başta olmak üzere Bünyan, Yahyalı ve Kayseri'de el dokuma halısı, kaput bezi dokuma sanatı çok ileri seviyedeydi. Son zamanlarda bu biraz yok olmaya başladı. Geçmişte yaşadığımız bu sanatı bir yerde sergilememiz lazım. Kayseri'ye veya Hacılara dışarıdan gelen bir ziyaretçiye 'Bizim geçmişten günümüze halıcılık, kilim ve dokuma sanatı şudur., şöyle eserlerimiz var' diyeceğimiz kültür evi veya müze gibi bir yer yok. Dokuma sanatları müzesi oluşturma hedefim var."

Sahip olduğu koleksiyonuna paha biçemediğini vurgulayan Baktır, "Koleksiyonumda 200 dokuma sanat eseri var. Rengarenk eserler. Bunları doğup büyüdüğüm, vatanım olan Hacılar'da Erciyes Dağı'nın yoluna serdim. Halı ve kilim benim için kültürü ve geçmişi ifade ediyor." diye konuştu.

Baktır, kurmak istediği müze için ticari bir kaygı oluşturmadığını, sadece kültürüne sahip çıkmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Baktır'ın Halı ve Kilim Koleksiyonu - Son Dakika

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