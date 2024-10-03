Ahmet Nejat Birdevrim\'in 50. Sergisi

Kültür Sanat

SERAMİK sanatçısı Ahmet Nejat Birdevrim, sanat hayatının 46'ncı yılında 50'nci sergisini açmaya hazırlanıyor. Birdevrim'in 'Yolculuk' adını taşıyan yeni sergisi, sanat hayatı boyunca yapmış olduğu eserlerden bir seçki sunuyor. Sanatçının eserleri Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde 4 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor.

Seramik sanatçısı Ahmet Nejat Birdevrim, sanat hayatının 50'inci sergisi için hazırlıklarını tamamladı. Birdevrim için dönüm noktası olacak bu sergide sanatçı; eserlerinde geleneksel sanatları yaşatmaya çalışırken, yaptığı eserlerde tüm kainatın sahibi ve yaratıcının tüm güzelliklerini ve ona olan sevgisini de eserlerine aktarmayı hedefliyor.

Sergide, sanatçının 24 ayar altın ile bezenmiş turkuaz sırla sırlanmış eserlerinin ve altın ile bezediği panoları aylar süren çalışmaların bir sonucu olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

'SANAT YAŞAMININ 46'INCI YILINDA 50'NCİ SERGİ'

46 yıllık sanat hayatında, 50'nci sergisini açan Ahmet Nejat Birdevrim, sanatını Allah'ı anlatmak için kullandığını ve O'nu anlatmanın, yaratmış olduğu güzellikleri gösterebilmenin en güzel yolunun toprağı sanata çevirmek olduğunu belirtiyor. Sanat çalışmalarını farklı kılan en önemli detayın tamamen kendisine ait olan ve çalışmalarıyla özdeşleşen turkuaz tonundaki sırrı olduğunu ifade eden Birdevrim, "15 yıl kadar yapmış olduğum dalgıçlık sayesinde su altındaki gizemli dünyayı su üstüne çıkarıp toprağa yansıtmayı başardım. 3 bin deney sonucu özenle hazırladığım sırları ak çini ile büyük bir uyum gösterdi ve ortaya çok özel renkler çıktı. Eserlerimde suyun altındaki gizemli dünyayı, toprağın dokusuyla birleştirerek izleyicilere tanıtmayı amaçlıyorum, her bir çalışmamda yaşanmışlıkları ve özlemleri yansıtıyorum" dedi.

1994 yılında Kültür Bakanlığı tarafından, çalışmaları sanat eseri kapsamına giren sanatçı Birdevrim'in sergisi, 4 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.