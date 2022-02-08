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Ahşabı dantel dantel işliyor - Son Dakika

Ahşabı dantel dantel işliyor

08.02.2022 11:16

- Ahşabı dantel dantel işliyor Kütahya'da 17 yıldır naht sanatı icra eden Osman Arslan: "Öğrenmek isteyen herkese öğretmeye hazırım" Kütahya'da 17 yıldır naht sanatı icra eden Osman Arslan, kıl testereyle ahşabı dantel gibi işliyor.

- Ahşabı dantel dantel işliyor

Kütahya'da 17 yıldır naht sanatı icra eden Osman Arslan:

"Öğrenmek isteyen herkese öğretmeye hazırım"

KÜTAHYA - Kütahya'da 17 yıldır naht sanatı icra eden Osman Arslan, kıl testereyle ahşabı dantel gibi işliyor.

Kütahya Mescid-i Aksa Camii'nde imam hatip olarak görev yapan Osman Arslan, naht sanatına yıllar önce hobi olarak başladığını ifade etti. Herhangi bir ustadan ders almadan deneme yanılma yoluyla kendini geliştirerek zaman içinde ustalaşan Arslan, büyük sabır ve zahmetle ahşabı Osmanlı ve Selçuklu dönemi motifleriyle süslüyor. Naht eserlerin ustasının iç dünyasını yansıttığını kaydeden Osman Arslan, "Bilindiği gibi, bu sanata ilgi çok fazla değildi. Ancak son yıllarda özellikle gençlerimiz ilgi gösteriyor. Çok sayıda gencimiz atölyeme gelerek naht sanatı ile ilgili bilgiler alıp öğrenmek istiyor. Ben, meraklı olup da öğrenmek isteyen herkese sanatımı öğretmeye hazırım" diye konuştu.

Arslan'ın ceviz, akasya, kayın ve ardıç gibi ağaçlarla yaptığı eserler, camileri, sanatseverlerin evlerini ve sanat galerilerini süslüyor.

Sanatçı Osman Arslan, boyutlarına ve detaylarına göre bazı eserleri bir haftada, bazılarını da 2-3 ayda tamamladığını dile getirdi. Arslan, naht sanatının, hat sanatıyla yazılan yazıların oyma, kakma, kabartma ve yakma teknikleriyle ahşaba işlenmesiyle ortaya çıkan desenin veya motifin, ahşap oyma ve işleme teknikleriyle ayrıştırılmasıyla oluştuğunu sözlerine ekledi.

Ahşabı dantel dantel işliyor
Ahşabı dantel dantel işliyor
Ahşabı dantel dantel işliyor

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Osman Arslan, Kütahya, Aksa, İcra, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ahşabı dantel dantel işliyor - Son Dakika


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