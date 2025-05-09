Ahşap İşçiliği ile Dikkat Çeken Cami Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ahşap İşçiliği ile Dikkat Çeken Cami Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan ve 1954 yılında inşa edilen ahşap işçiliğiyle dikkat çeken cami, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Köylüler, caminin restore edilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.

09.05.2025 13:38
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Ahşap işçiliği ile dikkat çeken cami yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

ANKARA - Ankara'nın Kalecik ilçesine bağlı Çaykaya köyünde ahşap işçiliği ile dikkat çeken cami, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Ankara'nın Kalecik ilçesine bağlı Çaykaya köyünde 1954 yılında inşa edilen cami, zamanla yıpranarak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar, iç mekanındaki özgün ahşap işçiliği ve el çizimleri ile dikkat çeken caminin restore edilmesini istedi. Atıl durumdaki caminin 1954 yılında yapıldığını ve köy nüfusunun artmasıyla başka bir cami yapıldığını dile getiren İsa Gürer, caminin atıl durumda olduğunun yetkililere bildirildiğini ama henüz sonuç alınamadığını ifade etti. Gürer, Gürer, "Bizler bunun yıkılmamasını istiyoruz, yapılmasını istiyoruz. Yani içindeki işçilik olsun, bu da bizim köyümüzün bir sembolü" diye konuştu.

Caminin tarihi sürecinden bahseden Kadir Çakır ise, "Caminin tarihi 1954 yapımı. Ben o zaman ufaktım ama sıvasını biliyorum. Aşağıya cami yapılınca buraya bakım olmadı. Bakım olmayınca cami işte bu durumda" dedi. Caminin daha evvel İtalyan turistler tarafından ziyaret edildiğini dile getiren Çakır, "İtalyan turistler de geldi. Onlar da resimlerini çektiler. Ben dillerinden anlayamadım ama. Adamlara çektim, gösterdim. Her yeri çektiler, gittiler. Onlar da gidiş o gidiş" şeklinde konuştu.

"Köy namına biz kendimiz yaptıracak durumdayız"

Cami restorasyonunu köylülerin yaptırmak istediğini fakat buna izin verilmediğini söyleyen köy muhtarı Nurettin Özen, "Daha önce kaç sefer belediyeye müracaat ettik. Caminin hali 20-25 senedir bu şekilde. Bizim dönemimizde olan bir durum değil. Daha önce başvurmamızdan sonra Vakıflardan 2-3 sefer keşfe gelindi. Keşif sonucundan hiçbir şey çıkmadı. Tekrar belediyeye gittik. Belediye Vakıflara atıyor, Vakıflar ilgilenmiyor. Şu andaki durum bu. Biz buranın ya tadilat yapılmasını istiyoruz ya da Vakıflar yapamıyorsa köy namına biz kendimiz yaptıracak durumdayız. Ama bize verilmediği için yapamıyoruz" dedi.

Köylüler, hem ibadetlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmek hem de kültürel miras niteliği taşıyan camiyi gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ahşap İşçiliği ile Dikkat Çeken Cami Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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