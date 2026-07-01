MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki 2 bin 700 yıllık Aigai Antik Kenti'nde 16 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Yaşar Tuncer (49), internette gördüğü ahşap oymacılığına merak sardı. İşten arta kalan zamanlarında doğadan topladığı kuru ağaç dallarına şekil verip, dekoratif ürünlere dönüştüren Tuncer, emekli olduktan sonra köyünde atölye açarak bu sanatı mesleği haline getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Yunusemre ilçesinin Yuntdağı Köseler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Yaşar Tuncer, 16 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Aigai Antik Kenti'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Yaklaşık 2 yıl önce internette gördüğü ahşap tasarımlardan etkilenerek bu alana yönelen Tuncer, herhangi bir eğitim almadan kendi imkanlarıyla ahşap oymacılığına başladı. Sınırlı sayıdaki ekipmanıyla çalışan Tuncer, doğada atıl halde bulunan ağaç kökleri ve dallarını hayal gücüyle şekillendirerek dekoratif ürünlere dönüştürüyor. Emekli olduktan sonra köyünde atölye açmayı planlayan Tuncer, hiç eğitim almadan ürettiği özgün tasarımlarla ahşap ustalarını aratmıyor.

Ahşap oymacılığına tamamen merakla başladığını söyleyen Tuncer, "İnternette gezerken, ahşaptan yapılan eserler gördüm. 'Biz neden daha iyisini yapmayalım?' diye düşündüm. Bir gün elime aldığım bir ağaç parçasını günlerce inceledim. Bir süre sonra gözümde şekillenmeye başladı. İşleyince de bir sanat eserine dönüştüğünü gördüm. O günden bu yana büyük bir keyifle bu işi yapıyorum. Çok güzel işler çıkardığıma inanıyorum" dedi.

Doğadaki her ağaca farklı bir gözle baktığını anlatan Tuncer, "Nereye gidersem gideyim çevredeki ağaçlara bakıyorum. 'Bu bana ne verebilir' diye düşünüyorum. Atıl durumdaki dalları topluyorum. Eve getirip birkaç gün gözümün önünde bekletiyorum. Her gün bakıyorum. Bir süre sonra kafamda şekilleniyor ve ona hayat vermeye başlıyorum. Ortaya da bu eserler çıkıyor" diye konuştu.

İşten arta kalan zamanlarda ahşapla uğraşmanın kendisini dinlendirdiğini belirten Tuncer, "Bu işi hobi olarak yapıyorum. Eve geldiğimde bütün yorgunluğumu bununla atıyorum. Zahmetli ve sabır isteyen bir iş ama insanı gerçekten dinlendiriyor. Bana büyük bir huzur veriyor. Daha önce böyle bir yeteneğim olduğunu bilmiyordum. Keşke daha erken başlasaydım. Şimdiye kadar çok daha güzel eserler ortaya çıkarabilirdim. Ama yine de önümde uzun yıllar var. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum" dedi.

'AİLEM EN BÜYÜK DESTEKÇİM'

İleride köyünde bir atölye kurmayı hedeflediğini dile getiren Tuncer, "Köyümüz Aigai Antik Kenti sayesinde turizm açısından önemli bir potansiyele sahip. Emekli olduktan sonra bir atölye açıp bu işi öğrenmek isteyen gençlere öğretmek istiyorum. Bu hem insanlara yeni bir meslek olabilir hem de köyümüz için farklı bir gelir kapısı oluşturabilir. Ahşap doğal ve sağlıklı bir malzeme. Evlerde de ahşap ürünlerin daha fazla kullanılmasını istiyorum" diye konuştu.

İlk zamanlarda ailesinin yaptığı işe şaşırdığını belirten Tuncer, "Ahşap işi biraz tozlu olduğu için başlangıçta tepki gösterdiler. Ama ortaya çıkan eserleri görünce onlar da bana destek vermeye başladı. Şimdi en büyük destekçilerim onlar" ifadelerini kullandı.