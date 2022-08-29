- Ahşap, plastiğe direniyor

SAMSUN - Bir zamanlar herkes tarafından kullanılan fındık ağacından yapılan ahşap sepetler, plastik sepetlerin kullanımının yaygınlaşmasından dolayı bitme noktasına geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Uzun Çarşı'da yarım asırdır sepetçilik mesleğiyle uğraşan Niyazi Pehlivan, plastik malzemeden yapılan sepetlerin ahşaptan daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Eskiye oranla ahşap sepetin çok az satıldığını dile getiren Pehlivan, ahşap sepetleri genelde organik ürün kullanan insanların tercih ettiğini vurguladı. Sektörün ilçedeki son temsilcisi olan Pehlivan, çırak yetişmediğinden yakındı.

"Ahşap sepetçilik mesleği bizden sonra bitecek"

Mesleğin son temsilcisi olduğu için üzgün olduğunu dile getiren Niyazi Pehlivan, "10 yaşımdan beri sepet işiyle uğraşıyorum. Bu sepetler; fındık ağaçlarının dallarının soyulmasıyla yapılıyor. Sepetler önceden çok kullanışlı ve tercih edilen sepetlerdi. Genellikle domates, patlıcan, biber, fındık toplamada ve taşımada kullanılıyordu. Plastik sepetlerin çıkması bu sepet işlerini öldürdü. Bu sepeti bizden sonra yapacak da kimse kalmadı çünkü gençler bu tür sepetler satılmadığı için bu işe fazla yanaşmıyorlar. Sepet işinin bizden sonra biteceğini düşünüyorum. Bir usta günde 3 veya 4 tane sepet yapılabilir" dedi.

"Plastik sepetler çıkmadan önce insanlar ahşap sepetlerle işlerini görürdü"

Plastik sepetler çıktıktan sonra ahşap sepetlere ilgi kalmadığını vurgulayan Pehlivan, "Plastik sepetler bu sepet kadar dayanaklı değildir. Plastik zaten zararlı bir maddedir. Ahşap sepetlere koyduğun eşyalar uzun ömürlü olur çünkü sepetin her tarafından hava alır. Ahşap sepet bence daha sağlıklıdır. Ahşap bir sepetin tanesi 100 liradan satıyoruz. Önceki yıllarda bu sepetlerin satışı şu ana göre daha çoktu. Plastik sepetler çıkmadan önce insanlar işlerini bu sepetlerle görüyordu. Mesela şu anda bir kişi bahçesinden fındık toplayacak daha ucuz olduğu plastiği tercih ediyor. Satışlarımız belli olmuyor. Genellikle 2-3 günde 1 tane sepet satıyoruz. Sepetlerimizi alan olursa da yaşlı kesim alıyor. Gençler bu sepetlere ilgi göstermiyor" diye konuştu.