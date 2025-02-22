Ahşap Yakma Sanatı Sergisi Açıldı

Kültür Sanat

Ahşap yakma sanatının son temsilcilerinden Eroğlu, Ankara'da sergi açtı

Sabır ve emeğin izlerini ahşap üzerine yakarak işledi

ANKARA - Ahşap yakma sanatının son temsilcilerinden Kenan Eroğlu, Ankara'da açılan sergide eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Ahşap yakma sanatıyla uğraşan Kenan Eroğlu, Ankara'nın eski yapılarını tablolarına yansıtıyor. Eroğlu, Ankara'da 'sanat şifadır' sloganıyla açılan Sanat Köprüleri sergisinde tablolarını sergiledi. Sanatının son temsilcileri arasında yer alan Eroğlu, Nuri Pakdil Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde açılan sergiye 8 tablosuyla katılım sağladı.

Çocukluktan itibaren resim yapmaya başladığını kaydeden Ahşap Yakma Sanatçısı Kenan Eroğlu, "2000 yılından itibaren ahşap yakma yoluna yöneldim. O günden bugüne kadar ahşap yakma yoluyla resimleri yapıyorum. Ankara'da, Yozgat'ta ve Beypazarı'nda 22'den fazla sergi açtım. Karma sergilere katıldım. Burada da Sanat Köprüleri üst kuruluşunun organizesiyle yapılan sergiye tablolarımla iştirak ettim. Daha çok ahşap yakma tekniğiyle resim yapıyorum. Başta resimlerimde boya kullanmıyordum. Daha sonra boya kullanmaya başladım" diye konuştu.

"Önceleri rastgele tablolar yapıyordum"

Ahşap yakma sanatına Yozgat'ta lisede okurken Ankara'ya yaptığı ziyaretlerinde ahşap yakma sanatıyla tanıştığını belirten Eroğlu, "Tablolar dikkatimi çekti. Neyle yapıldığını, nasıl yapıldığını sordum. Bir yakma makinası almak gerektiğini ifade ettiler. Ulus'tan bir yakma makinası aldım. Hat sanatına uygun Allah, Peygamber ve besmele yazıları yaptım. Onlar da beğenildi. 2000 yılından itibaren profesyonel olarak yakmaya başladım. Önceleri rastgele tablolar yapıyordum. Sonradan böyle olmadığını fark ettim. Bana ait bir şey olsun istedim. Beni hatırlatan bir tarz olsun istedim ve daha çok eski Türk evlerine yöneldim. Bu eski Türk evlerini de Ankara'da, Yozgat'ta, İstanbul'da, nerede varsa orada toparlamaya başladım" ifadelerini kullandı.

Sergiye katılan sanatçı sayısı fazla olduğu için az sayıda tabloyla katıldığını aktaran Eroğlu, "3-5 tane tabloyla katılabilirseniz demişlerdi. Fakat ben biraz fazlaca getirdim. Tablolarım beğeniliyor. Takdirle karşılanıyor. Renkli olduğu için de albenisi arttı. Siyah-beyaz da var. Başka tablolarım da var. Eğer ilgi olursa diğer tablolarımı da getiririm. Tek başıma da açtığım sergiler var. Bu salonda da tek başıma sergi açtım. Ahşap yakmak çok bilinen ve yapılan bir sanat değil. İstanbul'da ve yurt dışında yapanlar var. Ancak bu sanat hata kabul etmez. Silgiyle silinmez, kalem değil ki silinsin. Ancak zımparalayıp sıfıra çıkartıp tekrardan yapabilirsiniz. O da zor bir iş. O yüzden itina göstermeniz lazım. Ben de mümkün oldukça itina gösteririm" açıklamasında bulundu.