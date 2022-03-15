Aile boyu Hüsn-i hat Kursu'na katılıyorlar - Son Dakika
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Aile boyu Hüsn-i hat Kursu'na katılıyorlar

15.03.2022 12:03

Aile boyu Hüsn-i hat Kursu'na katılıyorlarNilüfer Torun çifti, kızları Gülnisa ile beraber Diyanet Gençlik Merkezi'nde açılan Hüsn-i Hat Kursu'na katılıyor.

Aile boyu Hüsn-i hat Kursu'na katılıyorlar

KÜTAHYA Kütahya'da, Yasin-Nilüfer Torun çifti, kızları Gülnisa ile beraber Diyanet Gençlik Merkezi'nde açılan Hüsn-i Hat Kursu'na katılıyor.

Kütahya Yeşil Camii İmam Hatibi Hattat Ahmet Türk, Hüsn-i Hat Kursu'na ilk önce baba Yasin Torun, daha sonra anne Nilüfer Torun son olarak da, çiftin ortaokul öğrencisi kızları Gülnisa Torun'un katıldığını belirtti. Türk, "İyi bir örnek, güzel bir uğraş. Anne, baba ve evladın aynı kursta buluşması diğer kursiyerler tarafından da takdirle karşılanıyor. Aile boyu kursa katılan Torun ailesini tebrik ediyorum. İnşallah, üçü de Hüsn-i hat Kursu'nu başarıyla tamamlayacak" diye konuştu.

Resmi bir kurumda çalışan baba Yasin Torun, "Uzun süredir Hüsn-i hat sanatına ilgi duyuyordum. Kurs açılınca kaydımı yaptırdım ve buraya gelmeye başladım. Daha sonra da eşim ve kızım da aynı kursa katıldı" şeklinde konuştu.

Sanatla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Anne Nilüfer Torun, "Eşim Hüsn-i hat Kursu'na başlayıp yazmaya devam edince ben de meraklandım. Eşim güzel yazıyordu, acaba 'ben de yazabilir miyim?' diye düşündüm. Eşimin de teşviki ile kursa katıldım. Şükürler olsun, ben de eşim gibi yazmaya başladım. İnşallah hat sanatını daha da ilerletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Gülnisa Torun, "Anne ve babamın etkilendim ben de kursa başladım. İlk dersimi verdim ve kursa devam edeceğim" dedi.

Aile boyu Hüsn-i hat Kursu'na katılıyorlar
Aile boyu Hüsn-i hat Kursu'na katılıyorlar
Aile boyu Hüsn-i hat Kursu'na katılıyorlar

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Yeşil Camii, gençlik, Kütahya, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

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