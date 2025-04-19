Aile Kütüphanedeki Kitaplarla Büyüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aile Kütüphanedeki Kitaplarla Büyüyor

Aile Kütüphanedeki Kitaplarla Büyüyor

Erol çifti, çocuklarına kitap sevgisi aşılayarak kütüphanenin vazgeçilmezi oldu.

19.04.2025 12:11
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Mustafa ve Şule Şeyma Erol çifti, anaokuluna giden 5 yaşındaki çocuklarına kütüphane alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisini aşılamak için gittikleri kütüphane vazgeçilmezleri oldu.

Erol çifti, 2 yıl önce oğulları Uras Ataberk'i teknoloji bağımlılığından uzak tutmak ve kelime dağarcığını geliştirmek amacıyla Kocasinan ilçesindeki Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi'ne götürmeye karar verdi.

Hafta sonları ailecek oyun alanı, sinema salonu, resim, müzik atölyelerinin yer aldığı kütüphaneye giden çift, oğullarına kitap okumaya başladı.

Zamanla kütüphane ziyaretlerini keyifli bir etkinliğe dönüştüren Erol çifti, evlatları sayesinde okuma alışkanlığı kazandı.

İki yıldır kütüphanedeki bir masa etrafında ailecek kitaplarla vakit geçiren aile, çevresindeki kitapseverlere de örnek oluyor.

Harita mühendisi baba Mustafa Erol, AA muhabirine, 2 yıl önce Sivas'tan Kayseri'ye taşındıklarını belirterek, kütüphane ortamı ve kitapların insana ayrı bir huzur verdiğini söyledi.

Ailecek hafta sonları kaliteli zaman geçirdiklerini ifade eden Erol, kütüphanenin çocuklu aileler için güzel olanaklara sahip olduğuna dikkati çekti.

Oğlunu hem teknoloji bağımlılığından uzak tutmak hem de kelime dağarcığını geliştirmek amacıyla eşiyle kütüphaneye getirdiklerini dile getiren Erol, şöyle devam etti:

"Oğlum anasınıfında okuyor. Bizim ona okuduğumuz kitaplardan keyif alıyor. Her hafta en az 1 kere kütüphaneye geliyoruz. Kütüphanedeki 1 saatlik süremizde en az 1 kitabın birçok kısmını okuma imkanımız oluyor. Daha sonra kitaplar üzerine konuşma ve değerlendirme fırsatımız oluyor. Kitapları ve okumayı çok seviyoruz. Özellikle oğlum kütüphanede kazandığı bu alışkanlıkla 'Babacığım yarın olsa da kütüphanemize uğrasak da yeni bir kitap alsak' diye heyecan duyuyor. Biz çocuğumuzu kütüphaneye getirirken aslında farkında olmadan kütüphanenin müdavimi olmuşuz, birçok kitaptan faydalanma fırsatı bulmuşuz."

"Hem sosyal medyadan hem de televizyondan uzaklaşıyoruz"

Anne Şule Şeyma Erol da çocuklarına alışkanlık kazandırmak için sık sık kütüphaneye gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Kitap okumanın yaşamlarının önemli bir parçası olduğuna vurgu yapan Erol, şunları kaydetti:

"Burada çocuğumuzun yeteneklerini keşfederken, aynı zamanda okuma alışkanlığının devam etmesini sağlıyoruz. Burası oğlumun okuma alışkanlığı kazanması için nitelikli kitapların bulunduğu bir kütüphane. O yüzden oğlum burada çok güzel zaman geçiriyor. Ailecek kütüphaneye geldiğimizde hem çocuğumuza kitap seçiyor hem de kendi kitaplarımızı da takip ediyoruz. Kitap okumadan kopmamış oluyoruz ve güncel kitapları da takip ediyoruz. Çocuğumuzun okuma alışkanlığı kazanması için kütüphaneye getiriyorduk ama farkında olmadan biz de kitaplardan faydalanarak okuma alışkanlığı kazanmış olduk. Kitap okuma saatlerinde hem sosyal medyadan hem de televizyondan uzaklaşıyoruz. Okuduğumuz kitapları birbirimizle paylaşıyoruz. Bu bizi hem eğlendiriyor hem de daha fazla iletişim halinde oluyoruz."

Ailesiyle kütüphanede zaman geçirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Uras Ataberk Erol ise masal kitaplarını çok sevdiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aile Kütüphanedeki Kitaplarla Büyüyor - Son Dakika

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