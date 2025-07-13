Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Aile' Temalı Kısa Film Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Aile' Temalı Kısa Film Yarışması

13.07.2025 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı'na özel 'aile' temalı ve ödüllü kısa film yarışması düzenleyecek.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı'na özel 'aile' temalı ve ödüllü kısa film yarışması düzenleyecek. 29 Ekim tarihine kadar başvuruların alınacağı yarışmada, birinci olan film 250 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 100 bin lira para ödülü almaya hak kazanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmesinin ardından aileyi yeniden düşünmek, hatırlamak ve anlatmak amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Bakanlık tarafından hazırlanan 'aile' temalı kısa film yarışmasıyla vatandaşların aileye özgü alışkanlıklarının ve değerlerinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Yarışma sonucunda ailenin gücünü, eşsizliğini ve hiç değişmeyen özünü anlatan ve 15 dakikayı aşmayan kısa filmlerini yarışmaya gönderen vatandaşlar ödül kazanmaya yaklaşmış olacak.

18 YAŞINI DOLDURMUŞ TÜM VATANDAŞLAR KATILABİLECEK

Aile temasıyla hazırlanan kısa film yarışmasına 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar katılabilecek. Başvuruların Bakanlığa bağlı 'aileyili.gov.tr' resmi web sitesi üzerinden yapılacağı kısa film yarışmasında, filmlerin aile temasına uygun olması şartı aranacak. Daha önce herhangi bir platformda yayınlanmamış filmlerin katılacağı yarışmada, filmlerin süresi 5 ila 15 dakika arasında olacak ve dereceye giren kısa filmler Aile Yılı kapsamında Bakanlık tarafından kullanılabilecek. Başvuruların 29 Ekim 2025 tarihine kadar alınacağı yarışma sonucunda birinci 250 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 100 bin lira ile ödüllendirilecek. Yarışmanın kazananları 'aileyili.gov.tr' resmi web sitesi üzerinden açıklanacak.

'KATILIM İÇİN ELİNİZDEKİ TELEFON VE YÜREĞİNİZDEKİ HİKAYE YETERLİ'

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kısa film yarışmamıza katılmanız için elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterlidir. İnanıyorum ki yüreği sevgiyle dolu insanımız, geçmişin güzelliklerine olan özlemini ve geleceğe dair umutlarını ailenin kutsallığıyla harmanlayarak birbirinden güzel hikayeleri kısa filmlere aktaracaktır" dedi.

Yarışmaya katılacak kısa filmlerin Bakanlığın Aile Yılı etkinliklerinde kullanacağına dikkat çeken Bakan Göktaş, tüm vatandaşları kısa film yarışmasına katılmaya davet etti.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Aile' Temalı Kısa Film Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti

14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
14:30
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
13:50
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
13:42
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
12:21
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt
AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 15:34:22. #7.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Aile' Temalı Kısa Film Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.