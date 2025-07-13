Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Aile' Temalı Kısa Film Yarışması

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı'na özel 'aile' temalı ve ödüllü kısa film yarışması düzenleyecek. 29 Ekim tarihine kadar başvuruların alınacağı yarışmada, birinci olan film 250 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 100 bin lira para ödülü almaya hak kazanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmesinin ardından aileyi yeniden düşünmek, hatırlamak ve anlatmak amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Bakanlık tarafından hazırlanan 'aile' temalı kısa film yarışmasıyla vatandaşların aileye özgü alışkanlıklarının ve değerlerinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Yarışma sonucunda ailenin gücünü, eşsizliğini ve hiç değişmeyen özünü anlatan ve 15 dakikayı aşmayan kısa filmlerini yarışmaya gönderen vatandaşlar ödül kazanmaya yaklaşmış olacak.

18 YAŞINI DOLDURMUŞ TÜM VATANDAŞLAR KATILABİLECEK

Aile temasıyla hazırlanan kısa film yarışmasına 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar katılabilecek. Başvuruların Bakanlığa bağlı 'aileyili.gov.tr' resmi web sitesi üzerinden yapılacağı kısa film yarışmasında, filmlerin aile temasına uygun olması şartı aranacak. Daha önce herhangi bir platformda yayınlanmamış filmlerin katılacağı yarışmada, filmlerin süresi 5 ila 15 dakika arasında olacak ve dereceye giren kısa filmler Aile Yılı kapsamında Bakanlık tarafından kullanılabilecek. Başvuruların 29 Ekim 2025 tarihine kadar alınacağı yarışma sonucunda birinci 250 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 100 bin lira ile ödüllendirilecek. Yarışmanın kazananları 'aileyili.gov.tr' resmi web sitesi üzerinden açıklanacak.

'KATILIM İÇİN ELİNİZDEKİ TELEFON VE YÜREĞİNİZDEKİ HİKAYE YETERLİ'

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kısa film yarışmamıza katılmanız için elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterlidir. İnanıyorum ki yüreği sevgiyle dolu insanımız, geçmişin güzelliklerine olan özlemini ve geleceğe dair umutlarını ailenin kutsallığıyla harmanlayarak birbirinden güzel hikayeleri kısa filmlere aktaracaktır" dedi.

Yarışmaya katılacak kısa filmlerin Bakanlığın Aile Yılı etkinliklerinde kullanacağına dikkat çeken Bakan Göktaş, tüm vatandaşları kısa film yarışmasına katılmaya davet etti.