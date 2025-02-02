Aileyle El Nakışı Kursu

Kültür Sanat

Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

Öğrencileri arasında annesi ve ablası da bulunuyor

Kızı ile birlikte küçük kızından kurs görmeye gelen anne kızıyla gurur duyuyor

TRABZON - Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Alacahan'da açılan kursta, el nakışları öğretmeni olarak görev yapan Eda Turan'ın öğrencileri arasında annesi ve ablasının bulunması dikkat çekiyor.

Kursiyerlerden anne Nuran Şahin, kızından eksiklerini öğrenmeye çalıştığını belirtirken abla Ebru Şen de, kız kardeşinden ders almanın kendisi için farklı bir duygu olduğunu kaydetti.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi el nakışları öğretmeni Eda Turan, özellikle eskiye yönelik işlemeleri daha da modernize ederek günümüze uyarlamaya çalıştıklarını ifade ederek "Türk el nakışlarına yönelik hemen hemen her şeyi yapıyoruz. İşlemelerin tarihi aslında çok eski. Anadolu'da yapılan kazılarda ilk bulgulara cilalı taş devrinde rastlanıyor ama ilk eserlere 15. yüzyılda ilk örneklerine rastlanıyor. Türk el nakışları en parlak dönemini de 17. ve 18. yüzyılda yaşamış sonrasında da günümüze kadar geliyor. Şu anda Halk Eğitim Merkezlerinde özellikle eskiye yönelik işlemeleri daha da modernize ederek günümüze uyarlamaya çalışıyoruz. Türk el nakışlarının ilk ortaya çıkma sebebi temel ihtiyaçlar. Kıyafetlerde elbiselerde örtülerde perdelerde o şekilde kullanılmış sonrasında çeyiz olarak dekoratif eserler olarak günümüze kadar gelmiş. Şu andaki çağımız bilgisayar çağı. Gençlerimizin yüzde 99'u ona yönelmiş durumda. Belli bir yaştan sonra yaşadıkça bunları kullandıkça değerini anlıyoruz ve özümsüyoruz. Gençlerimiz de şu anda önemsemiyorsa da yarın önemseyeceklerdir" dedi.

Kursiyerlerden anne Nuran Şahin, eksiklerini kızından öğrenmeye çalıştığını belirterek "Çocuk yaşlardan beri dikiş nakış işi yapıyorum kızlarım da meraklı olduğu için onlar da devam ettiler. Şu anda bazı şeyleri kızımdan öğreniyorum eksiklerimi tamamlıyorum. Eskiden başörtülerdeki örnekler şimdilerde oda takımlarında kullanılıyor" diye konuştu.

Kursiyerlerden kızı Ebru Şen ise, "Yaklaşık 15 yıldır çeşitli kurslara katılıyorum. İnsan için farklı bir meşgale oluyor. Burada farklı şeyler öğreniyorsunuz farklı insanlar tanıyorsunuz. Kız kardeşimden ders almak ayrıca güzel. Zamanında birlikte de yine kurslara katıldık" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Fatma Taşkara da bilmediklerini öğrenmeye çalıştığını kaydederek "Sağ olsun devletimiz bize böyle bir imkan tanıdı. Bilmediklerimizi öğreniyoruz. Kursumuzda iki kız kardeş bir anne var ikisi de çok iyi insanlar. Onun için daha istekli geliyoruz" ifadelerini kullandı.