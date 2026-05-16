Aizanoi Antik Kenti\'ne Öğrenci Gezisi

Kütahya'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerine yönelik Çavdarhisar'daki tarihi Aizanoi Antik Kenti'ne gezi düzenlendi.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan gezi, Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Muhammet Mustafa Ağrı nezaretinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, antik kent içerisinde yer alan Zeus Tapınağı, Antik Tiyatro, Antik Hamam ve halk arasında 'borsa' olarak bilinen tarihi alanları ziyaret etti. Gezi sonunda öğrenciler, Aizanoi'nin tarihi ve arkeolojik mirasını yakından görme fırsatı bulmanın heyecanını yaşarken, bol bol fotoğraf çekerek günü ölümsüzleştirdi. - KÜTAHYA