Karaman, Türkçenin Kültürel Başkenti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu: " Karaman, Türkçenin kültürel başkentidir"

KARAMAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında Karaman'da düzenlenen konferansa katıldı.

Zorlu ilk olarak, partisinin Karaman İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle buluştu. Zorlu daha sonra, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda "Geçmişten Günümüze Türklerin Kullandığı Alfabeler ve Ortak Türk Alfabesi" konferansına katıldı. Zorlu, yaptığı konuşmada, dilin sadece bir iletişim aracı değil, milletin aklı, iradesi ve geçmişi anlamanın anahtarı olduğunu söyledi.

Dil olmadan kültürün geleceğe taşınmasının mümkün olmadığını belirten Zorlu, "Dil, hafızadır, köktür ve istikamettir. Türk dilinin milletimiz için taşıdığı anlam Orhun'da, Yenisey'de, Ahlat'ta ve farklı coğrafyalarda belirirken yalnızca bir geleceğe sesleniş değil aynı zamanda milletin hafızasını, devlet aklını ve dünyaya dönük bakışını şekillendiren köklü taşıyıcısıdır. Aynı şekilde Yunus'un şiirlerinde, Fuzuli'nin beyitlerinde, Karacaoğlan'ın türkülerinde bir milletin diliyle var olma şuuru vardır. Karamanoğlu Mehmet Bey, 1277 yılında ila ettiğin fermanla yalnızca bir yönetim kararı almamış aynı zamanda bir milletin göğsünü kabartacak istiklal yürüyüşüne öncülük etmiştir. Karaman, işte bu yüzden Türkçenin kültürel başkentidir" dedi.

Zorlu, Türk dilinin hem coğrafi yaygınlığı hem de konuşan nüfus sayısı bakımından, dünyada yaşayan en büyük ve en zengin dillerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle dijital medyanın kuşatıcı hızıyla, yabancı kelimelerin bir üstünlük gibi telaffuz edilmesi, düşünme biçimimize ve davranışlarımıza yön veren bir yabancılaşmayı beraberinde getirmektedir. Bu noktada her bireyin taşıdığı sorumluluk büyüktür. Eğitim kurumlarından medya mecralarına, siyasal iradeden sivil topluma kadar her kesim bu büyük mirasın taşıyıcısıdır. Unutulmamalıdır ki dilde yozlaşma demek, düşüncede dağılmanın öncü sarsıntısıdır. Elbette yeni kelimelere ihtiyaç duyuyoruz. Fakat şunu akıldan çıkarmamalıyız. Bir icadı biz geliştiriyorsak, adını da biz koymalıyız. Bunun en somut örneklerinden biri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan savunma sanayi hamlesidir. Gökbey'den, AKSUNGUR'a, AKINCI'dan Bayraktar KIZILELMA'ya kadar uzanan üretim sahası bu duruşun bir yansımasıdır" diye konuştu.

Programa, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Program, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in "Geçmişten Günümüze Türklerin Kullandığı Alfabeler ve Ortak Türk Alfabesi" konulu konferansıyla sona erdi.