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AK Parti'li Miroğlu: Mardin'e sanat ve edebiyat çok yakışıyor - Son Dakika

AK Parti'li Miroğlu: Mardin'e sanat ve edebiyat çok yakışıyor

28.11.2021 21:56
AK Parti'li Miroğlu: Mardin'e sanat ve edebiyat çok yakışıyor

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, "Bir tek arzum Türkiye'de barış, demokrasi, adalet ve eşitlik içerisinde bir arada yaşayabileceğimiz bir dünya, evren yaratmaktır.

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, "Bir tek arzum Türkiye'de barış, demokrasi, adalet ve eşitlik içerisinde bir arada yaşayabileceğimiz bir dünya, evren yaratmaktır. Kadim şehir Mardin'e sanat ve edebiyat çok yakışıyor" dedi.

AK Parti 25 ve 26'ncı Dönem Mardin Milletvekili ve MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, son kitabı olan 'Mağdurların Coğrafyasında, Arka Bahçemizdeki Halklar' adlı kitabının imza gününü Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirdi. Miroğlu'nun kitabının tanıtım söyleşisi ve imza gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, kanaat önderleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, işadamları ve çok sayıda partili Miroğlu'nun kitabının imza gününe katıldı.

'BU KADİM ŞEHRE SANAT VE EDEBİYAT ÇOK YAKIŞIYOR' Miroğlu, "Bir tek arzum Türkiye'de barış, demokrasi, adalet ve eşitlik içerisinde bir arada yaşayabileceğimiz bir dünya, evren yaratmak. Şu Mardin'e dünyanın neresinden gelirseniz gelin, bir yazarı getirin onu mutlaka kitap yazmaya teşvik eder. Çünkü kanın ve gözyaşının yanı başımızda Ortadoğu başta olmak üzere hemen hemen Dünyanın birçok bölgesinde insanları yasa ve acıya boğduğu bir dönemde, medeniyetlerimize beşiklik etmiş, medeniyetlerimizi üretmiş bir şehrin, kadim şehrin Mardin'in her gün barış festivalleriyle sanatçıları ağırlamasıyla, kendi yazarını yağmura ya da soğuk havaya aldırış etmeden bir imza almak amacıyla bekleyerek ortaya koyduğu bu muazzam sevgi ve duyguya herkes ama en çokta bir yazar saygıya ve selam durur. Bu kadim şehre sanat ve edebiyat çok yakışıyor" dedi.

Miroğlu, kitabını imzalayan vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


AK Parti'li Miroğlu: Mardin'e sanat ve edebiyat çok yakışıyor
AK Parti'li Miroğlu: Mardin'e sanat ve edebiyat çok yakışıyor
AK Parti'li Miroğlu: Mardin'e sanat ve edebiyat çok yakışıyor
AK Parti'li Miroğlu: Mardin'e sanat ve edebiyat çok yakışıyor
AK Parti'li Miroğlu: Mardin'e sanat ve edebiyat çok yakışıyor

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Orhan Miroğlu, AK Parti, Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat AK Parti'li Miroğlu: Mardin'e sanat ve edebiyat çok yakışıyor - Son Dakika


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