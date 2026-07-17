Akçaabat Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Akçaabat Festivali Devam Ediyor

Akçaabat Festivali Devam Ediyor
17.07.2026 22:59
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34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, kültürel zenginliği kutluyor.

Trabzon'da "34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Akçaabat Belediyesince organize edilen festivalin ikinci gününde Başkan Osman Nuri Ekim, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Abdullah Şahin, Başkan Ekim, diğer ilgililer, vatandaşlar ve halk oyunları ekiplerinin katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Sahil Park Festival Meydanı'nda yaptığı konuşmada, festivalin şehrin kültürel zenginliğini ortaya koyan önemli organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Akçaabat'ın köklü kültürünü, müziğini ve halk oyunlarını uluslararası platformda yaşatan festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Farklı ülkelerden gelen misafirlerin aynı sahnede buluşması, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren çok kıymetli bir buluşmadır. Kültürümüzü koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve bu değerleri dünyaya tanıtmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise festivalin Akçaabat'ın kültürel kimliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim de festivalin ilçenin en önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu, 34 yıldır aynı heyecan ve gururla düzenlediklerini kaydetti.

Festivalin sadece kültür ve sanat organizasyonu olmadığını, dostluğun, kardeşliğin ve ortak değerlerin buluştuğu önemli platform olduğunu aktaran Ekim, "Akçaabat'ımız, kültürüyle, misafirperverliğiyle ve folkloruyla ülkemizin örnek şehirlerinden biridir. Festivalimiz sayesinde farklı ülkelerden ve şehirlerden gelen misafirlerimizi ilçemizde ağırlıyor, kültürümüzü dünyayla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Azerbaycan, Moldova, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Bursa, Gaziantep, İzmir, Mersin ve Samsun'dan gelen ekipler yöresel oyunlarını sergiledi.

Samet Piyaleoğlu ile Eypio'nun da konser verdiği festival, 20 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Akçaabat Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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