34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali başladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl 34.'sü düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Yurt içinden ve yurt dışından festivale katılan halk oyunları ekiplerinin renkli kostümleri, ezgileri ve gösterileri Akçaabat sokaklarına festival coşkusunu taşıdı.

Festivalin açılış programı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan kortej yürüyüşünde protokol üyeleri, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar birlikte yürüdü. İlçe merkezinde gerçekleştirilen yürüyüş boyunca ekipler sergiledikleri kısa gösterilerle vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Festival korteji, Akçaabat sokaklarını adeta kültürlerin buluşma noktasına dönüştürürken, yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri farklı kültürleri aynı kardeşlik halkasında buluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortej yürüyüşü, festivalin ilk gününe renkli görüntüler kazandırdı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, festivalin açılışında yaptığı değerlendirmede, Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nin ilçenin en önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu belirterek

"34 yıldır aynı heyecan ve gururla düzenlediğimiz Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivalimiz, yalnızca bir kültür ve sanat organizasyonu değil; dostluğun, kardeşliğin ve ortak değerlerin buluştuğu önemli bir platformdur. Akçaabat'ımız, kültürüyle, misafirperverliğiyle ve folkloruyla ülkemizin örnek şehirlerinden biridir. Festivalimiz sayesinde farklı ülkelerden ve şehirlerden gelen misafirlerimizi ilçemizde ağırlıyor, kültürümüzü dünyayla buluşturuyoruz" diye konuştu.

Başkan Ekim, festivalin Akçaabat'ın tanıtımına önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, "Bu organizasyon, ilçemizin kültürel mirasını geleceğe taşırken aynı zamanda Akçaabat'ımızın turizmine, ekonomisine ve sosyal hayatına da değer katıyor" dedi. - TRABZON