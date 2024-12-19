Akçaabat\'ta Aronya İle Halı İplikleri Boyandı

Kültür Sanat

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde aronyadan elde edilen boya ile halı dokumada kullanılan iplikler boyandı.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçahasat Tesislerinde işlenen aronya bitkisinin atıklarından elde edilen doğal boya ile halı dokuma kursundaki iplikler boyandı.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kursu ziyaret ederek, kurs eğitmeni Ülker Tosun'dan bilgi aldı.

Tosun, koyun yünlerinin temizlenip taranmasıyla başlayan sürecin iplik eğirmek ve boyanmasıyla devam ettiğini anlattı.

Ekim ise aronya bitkisiyle yapılan doğal boyama ve geleneksel motiflerin geçmişle gelecek arasında bir köprü kurduğunu belirterek, "Projenin kadınlarımızın emeğiyle hayat bulması ise ayrı bir gurur kaynağı. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.