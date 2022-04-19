Akdamar Adası, çiçek açan badem ağaçlarıyla pembe ve beyaza büründü - Son Dakika
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Akdamar Adası, çiçek açan badem ağaçlarıyla pembe ve beyaza büründü

19.04.2022 12:10

Akdamar Adası, çiçek açan badem ağaçlarıyla pembe ve beyaza büründü Van'ın Gevaş ilçesinde yer alan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası, çiçek açan badem ağaçlarıyla seyrine doyumsuz bir güzelliğe büründü.

Akdamar Adası, çiçek açan badem ağaçlarıyla pembe ve beyaza büründü

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde yer alan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası, çiçek açan badem ağaçlarıyla seyrine doyumsuz bir güzelliğe büründü.

Van Gölü'nün ortasında bulunan Akdamar Adası'nda ilkbaharın gelişiyle birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Akdamar Adası, ağaçların çiçek açmasıyla birlikte pembe ve beyaza büründü. Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Akdamar Adası'nın tarihi konumu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini kendisine çekebilen, farklı bir turizm destinasyonu olma yönünde önemli bir nokta olduğunu belirten Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, "Hemen karşısında karlarla kaplı Artos Dağı, masmavi Van Gölü ortasında tarihiyle, kilisesiyle birlikte badem ağaçlarının çiçek açmasıyla Akdamar Adası, farklı bir güzelliğe, farklı bir renge büründü" dedi.

İnsanların mutlaka Akdamar Adası'nın güzelliklerini görmeleri gerektiğini ifade eden Uslu, "Biz insanların Akdamar Adası'ndaki bu güzellikleri görmeleri ve çevresindeki insanlara da Van'ın güzelliklerini gösteren Akdamar Adası ve Anıt Müzesi'ni anlatmaları için Van'a davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan turizm haftasına da değinen Uslu, Van'da turizmi artık bir haftaya sığdıramadıklarını vurgulayarak, "Van'da, turizm sezonunu hiçbir şekilde kapatmıyoruz. 12 ay boyunca turist ağırlamak üzere aktiviteler, festivaller yapmayı hedefliyoruz. Ocak ayından aralık ayına kadar 12 ay boyunca Van'ın tarihini, turistik yerlerini ve doğal güzelliklerini gezip görmeleri için farklı aktivitelerle insanları buraya çekmek için çalışmalar yürütüyoruz. Tabi Akdamar Adası'nın; kendine özgü, kendine has kültürel özelliğinin yanında bu tür doğal güzellikleri sayesinde de gelen ziyaretçilerin mutlak suretle görülmesi, gezmesi gereken bir turistik nokta olduğunu söylemekte fayda vardır" diye konuştu.

Korona virüs pandemisi öncesinde 300 bine yakın insanın Akdamar Adası'nı ziyaret ettiğine dikkat çeken Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabi dünyayı saran ve ülkemizi de etkileyen pandemi ile birlikte bu sayının azaldığını görmemiz mümkün. Geçen sene yaklaşık 145 bin insanı ağırladık. Fakat 2022 yılı pandeminin de tamamlanmasıyla birlikte biz 2019 yılındaki o sayımızı yakalayıp, üstüne çıkmak için elimizden gelen bütün çalışmaları yürüteceğimizi söylemekte fayda var. Turizmin dili, dini, ırkı olmadığını biliyoruz. Turizm, bütünün bir parçasıdır. Bütünün bir parçası olan turizmdeki bu payı, Van olarak almak istiyoruz. Artık dünya, iş yoğunluğundan dolayı farklı noktalara kayıp; gezip, eğlenmek ve dinlenmek istiyor. Biz de bu gezi ve dinlenecek noktalardan birini de Van olarak görüyoruz. Dünyadan Van'ın sakinliğini, Van'ın misafirperverliğini ve Van'ın tarihi, doğal güzelliklerini gezip görmeleri için bir nokta haline getirmelerini, turların içerisine dahil etmelerini beklemekteyiz."

Akdamar Adası'nı ziyaret eden insanlar ise badem ağaçlarının çiçek açması ile birlikte adanın güzelliğine güzellik kattığını söylediler.

Akdamar Adası, çiçek açan badem ağaçlarıyla pembe ve beyaza büründü
Akdamar Adası, çiçek açan badem ağaçlarıyla pembe ve beyaza büründü
Akdamar Adası, çiçek açan badem ağaçlarıyla pembe ve beyaza büründü
Akdamar Adası, çiçek açan badem ağaçlarıyla pembe ve beyaza büründü

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Akdamar Adası, Turizm, Gevaş, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Akdamar Adası, çiçek açan badem ağaçlarıyla pembe ve beyaza büründü - Son Dakika


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