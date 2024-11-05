Akkoyunlular Dönemine Ait Mezarlık Tespit Edildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Akkoyunlular Dönemine Ait Mezarlık Tespit Edildi

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Muş'ta Akkoyunlular dönemine ait mezarlık bulundu; koruma çalışmaları başlatıldı.

05.11.2024 15:17
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Muş'ta Akkoyunlular dönemine ait mezarlık tespit edildi

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde Akkoyunlular dönemine ait olduğu belirlenen tarihi bir mezarlık tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin yürüttüğü incelemeler sonucunda Akkoyunlular dönemine ait olduğu tespit edilen mezarlığının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı. Akçaarmut ve Yokuşbaşı köylerindeki mezarlık alanlarında yapılan çalışmalar sonucunda, Akkoyunlular dönemine ait olduğu düşünülen taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının izleri keşfedildi.

Muş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının işbirliğinde yürütülen tetkikler doğrultusunda, bölgenin "kesin korunacak hassas alan" statüsünde tescil edilmesi için girişimlere başlandı. Bu mezarlık alanlarının tahrip edilmesi veya kaçak kazılar gibi yasadışı faaliyetlerden korunması amacıyla bölgedeki devriyeler artırılarak sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Valisi Avni Çakır, tarihi değerlerin korunması konusunda Muş halkının hassasiyet göstermesini istedi. Vali Çakır, "Muş İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz Bulanık ilçesine bağlı Akçaarmut köyü ve Yokuşbaşı köy mezarlığında Akkoyunlular dönemine ait taşınır-taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olabileceği değerlendirilen mezarlık tespit edilmiştir. Bu tespit bizim için çok önemli. Çünkü bu anlamda açıkçası farkında değildik ya böylesine bir mezar varlığımızın orada bulunmasından. Dolayısıyla hem izinsiz kazılardan, hem tahribattan, hem de kaçakçılıktan etkilenmemesi adına İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından bu bölgede devriye faaliyetler arttırılarak mezarlık olarak değerlendirilen bu yapılar da koruma altına alındı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimiz tarafından gerekli tetkik ve değerlendirmelere devam edilmekte olup, bölgenin 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillenmesi için çalışmalara başlanmıştır. Burada asıl amacımız, Muş'un tarihi değerlerini korumak ve bu mirasın ilimizin turizm potansiyeline de katkı sunmasını sağlamaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Bulanık, Kültür, Turizm, Muş, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Akkoyunlular Dönemine Ait Mezarlık Tespit Edildi - Son Dakika

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