Akra Caz Festivali\'nde Igor Butman Rüzgarı

Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Akra Caz Festivali'nde, dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalde Fantine sanatseverlerle buluştu.

Akra Otelleri tarafından organize edilen festival, Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesinde birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan festival kapsamında, dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalde Fantine sanatseverlerin karşısına çıktı.

Vokalist Fantine Maria Pritoula, sevilen eserleri seslendirdi, davetliler yoğun ilgi gösterdi.