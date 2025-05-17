Akra Caz Festivali\'nde Richard Bona Rüzgarı

Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali'nde, Grammy ödüllü bas gitarist, şarkıcı, multi-enstrümantalist Richard Bona ve grubu sanatseverlerle buluştu.

Akra Otelleri tarafından bu yıl sekizincisi organize edilen festival, Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesinde devam ediyor.

Festivalde, caz ve Afropop müziğinin önemli isimlerinden Richard Bona ve grubu sahne aldı.

Sanatçıya, davulda Ludwig Afonso, gitarda Ciro Manna, üflemelilerde Lucas Saint Cricq, klavyede Jesus Pupo eşlik etti.

Müzikseverler konsere yoğun ilgi gösterdi.

Festival, 21 Mayıs'ta caz vokalinin önemli isimlerinden Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue grubunun konseriyle devam edecek.