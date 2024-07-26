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Aksaray'daki 244 yıllık kiliseden çevrilen cami imamını bekliyor

AKSARAY - Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Akyamaç Mahallesinde 1800'lü yıllarda Rumlar tarafından Hristiyanların önemli azizlerinden Aziz Georgios adına kilise olarak yaptırılan ve 1990'lı yıllarda camiye çevrilen tarihi binanın 10 yıldır imamı bulunmuyor.

1800'lü yıllarda Rumlar tarafından Hristiyanların önemli azizlerinden Aziz Georgios adına Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Akyamaç Mahallesine yaptırılan kilise, 1990'lı yıllarda camiye çevrildi. Bir süre cami olarak ibadete açık olan tarihi binanın yaklaşık 10 yıldır imamı bulunmuyor. Mahalle sakinlerinin yıllarca ibadetini yaptığı cami tarihi yapısıyla da dikkat çekerken, mahalle muhtarı Şinasi Melendizli mahalle sakinleriyle birlikte caminin ibadete açılmasını bekliyor.

Tarihi kiliseden çevrilen camiyle ilgili bilgiler veren muhtar Melendizli, "Burası 1800'lü yıllarda Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış 1990'lı yıllarda da camiye çevrilmiştir. O günden sonra burada namaz kılıyorduk. Ancak 10 senedir imam olmadığı için boş bekliyor. Burayı turizme kazandırmak için Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer başkanımız söz verdi. Bu yaz burayı restore edip hem turizme hem de ibadete açarak hizmete geçirecek. Biz önceleri namazımızı burada kılıyorduk, burası çok kalabalıktı ama şu anda boş" dedi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Müftüsü Veysel Işıldar ise, "Bu ve benzeri camilerimizin kapalı olması söz konusu değil. Camimiz ibadete açık. Bu ve bunun gibi olan Aksaray'da yaklaşık 122 tane camimiz var. Biz bunlara münhal kadro diyoruz. Yani, kadrosu var ama bir başka yere tayin istemiş gibi. Kırsaldan şehre doğru tayinlerde böyle bir talep ve akış var. Bunun sebebi de şu. Diyelim ki kırsala gelen kardeşimiz orada 2 yılını doldurduktan sonra ailevi sebeplerden dolayı, çocuğunun okulu, hastane gibi diğer sosyal sebeplerden dolayı şehir merkezlerini daha çok talep ediyor. Bu şekilde de bu camimiz böyle bir talep neticesinde kadrosu boşalmıştır. Biz her ayın ilk salı gününde bu boş kadroları doldurmak için sınav açıyoruz. Buralara talep olması halinde veya mecburi sebeplerden görev yeri değişikliğinden dolayı oraya bir atama yapıldığında o cami dolacaktır. Böyle dolmazsa Diyanet İşleri Başkanlığımızın açıktan atama dediğimiz, yani Türkiye genelinde kaç tane cami boş ise buna göre planlamalar yapılıyor. Son aldığımız bilgilere göre yaklaşık 2 binin üzerinde görevlimizin hazırlıkları yapılıyor, bunlar aldıkları puana göre tercihler yapıp yerleşecekler" diye konuştu.