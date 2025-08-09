Akseki\'de Aşure Etkinliği

Akseki ilçesinde aşure etkinliği gerçekleştirildi.

Sarıhacılar Mahallesi sakinleri, tarihi camii yanındaki meydanda düzenlenen aşure etkinliğinde bir araya geldi.

Aşure ikramında sohbetler ve dualar edildi.

Mahalle muhtarı Mehmet Yıldırım, maneviyatı güçlendirmeyi, toplumsal dayanışmayı artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kendileri için anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Yıldırım, "Aşure, paylaşmaktır, birlikteliktir, kalpleri yakınlaştıran bir köprüdür. Hem tarihimizle buluştuk, hem de hemhal olduk. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin." dedi.