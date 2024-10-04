Aktarlardan Kış Uyarısı

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Aktarlardan önemli uyarı: "Hasta olmadan gelin"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte aktarlar vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı tedbir alınması gerektiğini belirten aktarlar; bağışıklık sistemini güçlendiren bitkisel ürünlere ilginin arttığını söyledi. Vatandaşların hasta olmadan önce doğal tedavi yöntemleriyle bağışıklıklarını güçlendirmesi gerektiğini anlatan aktar Özgen Öz; "Mevsim geçiş dönemlerindeyiz. Sabah soğuk, akşam soğuk ama öğle saatlerinde sıcak seyreden bir hava var. Hava değişimlerinden dolayı çok sık hastalanabiliyoruz. Hasta olduktan sonra değil hasta olmadan önce bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekiyor. Hasta olmadan önce yapılan destekleme hastalıklara karşı da korur" dedi. Ünsal Gümüş adlı aktar ise açıklamasında; "İnsanlar aktarlara hasta olunca geliyor. Ancak hasta olmadan gelinmesi gerekiyor. Hava sıcaklıkları düşünce aktarlara olan ilgi artış gösterdi ve işlerimiz yoğunlaştı" diye konuştu.

Aktarlar; özellikle mevsim geçiş dönemlerinde ıhlamur, zencefil, pekmez, adaçayı ekinezya gibi bitkilere olan ilginin yüksek olduğunu ifade etti.