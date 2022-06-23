Aladağlar Milli Parkı'nda fotokapan sayısı artırıldı - Son Dakika
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Aladağlar Milli Parkı'nda fotokapan sayısı artırıldı

23.06.2022 10:24
Aladağlar Milli Parkı'nda fotokapan sayısı artırıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'na, yaban hayatını gözlemek için 5 fotokapan daha kuruldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'na, yaban hayatını gözlemek için 5 fotokapan daha kuruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, milli park görevlileri, İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) personeli ile belirlenen noktalara fotokapanları yerleştirdi.

Yeni konumlandırılanlarla sayısı 20'ye çıkan fotokapanlar, yaban hayatının gözlenmesi ve popülasyon takibinin yanında orman yangınları ve kaçak avcılığın önlenmesinde de kullanılıyor.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yahyalı, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aladağlar Milli Parkı'nda fotokapan sayısı artırıldı - Son Dakika

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