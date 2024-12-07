Alanya'da Geleneksel Noel Pazarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Alanya'da Geleneksel Noel Pazarı Kapılarını Açtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 14 yıldır düzenlenen Geleneksel Noel Pazarı, yerli ve yabancı misafirlere kapılarını açtı. Etkinlik, birlik ve beraberlik mesajları ile huzur ve barış ortamını pekiştirmeyi amaçlıyor.

07.12.2024 20:40
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Alanya'da geleneksel Noel pazarı kapılarını misafirlere açtı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 14 yıldır devam eden ve 2 gün devam edecek olan Geleneksel Noel pazarı bugün itibari ile kapılarını misafirlere açtı.

Yeni yıla girmeye sayılı günler kalırken, Alanya Belediyesi'nin koordine ettiği ve 14 yıl devam eden geleneksel Noel pazarı bugün itibari ile kapılarını yerli ve yabancı misafirlere açtı. Alanya Belediye binasının arkasında kurulan etkinlik alanı bugün ve yarın olmak üzere iki gün devam edeceği öğrenildi. Etkinlik alanında yerli ve yabancı vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Noel pazarında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Huzuru ve barışı daha yukarılara taşımak için geleneksel Noel pazarının kurulduğunu aktaran Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik "132 ülkeden, 50 binden fazla misafirin olduğu Alanya, artık Uluslararası bir şehir ve pek çok kültürün bir arada olduğu huzur ve barış kenti haline geldi. Huzuru ve barışı daha yukarıya çıkarabilmek adına bu Noel pazarı etkinliğini devam ettiriyoruz. Bu sene 14.'sünü bu meydanlarda kuruyoruz. Alanya adına bunu hem başlatanlara hem de devam ettirenlere teşekkür ederim. Bizde sonuna kadar devam ettireceğiz. Birliktelik ve bir arada olma adına önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Alanya dünyaya örnek şehir"

Alanya'nın dünnyaya örnek bir şehir olduğunu ifade eden Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu "Noel pazarı çok coşkulu geçiyor. Yabancılar meclisinin organize ettiği Noel pazarında bir amacımız var, esas hedefimiz Alanya'da yabancı derneklerin kurmuş olduğu stantlarda havuzda biriken para ile Alanya'da bulunan engelliler derneğine büyük bir katkıda bulunuruz" ifadelerini kullandı.

Yabancı vatandaşlar, etkinlikte giydikleri kıyafetler ile Noel pazarında renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Alanya'da Geleneksel Noel Pazarı Kapılarını Açtı - Son Dakika

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