Alanya Kalesi tarihi özelliklerinin yanı sıra bitki türleriyle de dikkati çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya Kalesi tarihi özelliklerinin yanı sıra bitki türleriyle de dikkati çekiyor

06.05.2022 14:34

Antalya'nın turizm merkezlerinden Alanya'da 6 kilometre uzunluğunda surlarla çevrili Alanya Kalesi, 23 çeşit endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor.

Antalya'nın turizm merkezlerinden Alanya'da 6 kilometre uzunluğunda surlarla çevrili Alanya Kalesi, 23 çeşit endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor.

Helenistik dönemde 10 hektarlık alanda kurulan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerince kullanılan Alanya Kalesi, 6 kilometre uzunluğundaki surlarla çevrili alanda sadece tarihin izlerini değil kendine has endemik bitkileri de geleceğe taşıyor.

Bahar mevsimiyle canlanan kale, mavi ve yeşilin tonları arasında binlerce ziyaretçisini kendine has flora ve faunası arasında ağırlıyor.

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, AA muhabirine, Alanya Kalesi'nin ülkenin en önemli kültür varlıklarından biri olduğunu söyledi.

Kalenin birinci derece arkeolojik, doğal, tarihi ve kentsel olmak üzere 4 farklı sit alanı özelliğini bir arada barındırdığını anlatan Hacıkura, "Mimari dokunun yanı sıra kale, kendine özgü bitki türlerini barındırıyor. En son çalışmalarda Alanya Kalesi'nde 385 bitki türü tespit edildi ve bunlardan 23'ünün de endemik olduğuna karar verildi. Ziyaretçiler, mevsiminde kaleyi dolaştığında hem mimari dokuyu hem de bitki türlerini yerinde görme şansına sahip olabiliyorlar." dedi.

Alanya Belediyesi olarak doğal dokunun korunması anlamında çalışmalar yürüttüklerine değinen Hacıkura, bitki ve canlı çeşidini ziyaretçilere göstermek adına, restore ettikleri tarihi Alanya evinde Alanya Belediyesi Herbaryum Müzesi'ni faaliyete geçirdiklerini kaydetti.

Hacıkura, Alanya Kalesi çevresinde toplanan 150'den fazla bitki ve 100'e yakın böcek ve kelebek çeşidinin özel yöntemlerle kurutularak sergilendiğini vurgulayarak, müzede peygamber çiçeği, çakşır otu, yılan yastığı, kıyı kum otu, balık otu ve kara ballı baba otu gibi 8 endemik türün de görülebileceğini sözlerine ekledi.

Alanya Kalesi tarihi özelliklerinin yanı sıra bitki türleriyle de dikkati çekiyor
Alanya Kalesi tarihi özelliklerinin yanı sıra bitki türleriyle de dikkati çekiyor
Alanya Kalesi tarihi özelliklerinin yanı sıra bitki türleriyle de dikkati çekiyor
Alanya Kalesi tarihi özelliklerinin yanı sıra bitki türleriyle de dikkati çekiyor

YORUMLAR
500
Alanya'da tur minibüsünü çalan turist yakalandı Alanya'da tur minibüsünü çalan turist yakalandı Rüzgarla denize savrulan şemsiye, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı Rüzgarla denize savrulan şemsiye, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı Alanya'da araç çaldığı öne sürülen İngiliz yakalandı Alanya'da araç çaldığı öne sürülen İngiliz yakalandı

Alanya Belediyesi, Antalya, Alanya, Bitki, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Alanya Kalesi tarihi özelliklerinin yanı sıra bitki türleriyle de dikkati çekiyor - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:03:05. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya Kalesi tarihi özelliklerinin yanı sıra bitki türleriyle de dikkati çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement