Kurtuluş Günü'nde En Güzel Üzüm Yarışması - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kurtuluş Günü'nde En Güzel Üzüm Yarışması

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'En Güzel Üzüm' yarışmasına 57 üretici katıldı. Yarışmada birinci olan Necati Kaya altınla ödüllendirildi.

06.09.2024 09:48
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında "En Güzel Üzüm" yarışması düzenlendi.

Alaşehir Kongre Parkı'nda yapılan yarışmaya 57 üretici katıldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzümlerin en iyisini seçme konusunda jüri üyelerinin zorlanacağını söyledi. Yöresel ürünleri tanıtmaya devam edeceklerini ifade eden Öküzcüoğlu, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Jüri tarafından üzümlerin salkım yapısı, tadı, rengine bakılarak yapılan değerlendirme sonucunda üzüm üreticisi Necati Kaya birinci, Songül Akduman ikinci, Yusuf Sarıkaya da üçüncü seçilerek altınla ödüllendirildi.

Öte yandan 6'ncısı yapılan kelter yarışmasında da 20 üretici, 500 metrelik parkurda yarıştı. Toplam 50 kilogram üzüm bulunan iki kelteri taşıyarak yarışmayı bitiren Mehmet Özcan, Hüseyin Ula ve Uğur Özcan'a da altın verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kurtuluş Günü'nde En Güzel Üzüm Yarışması - Son Dakika

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