ALBET Şakran Tiyatro Topluluğu çocuk oyunlarıyla ilk kez sahneye çıktı - Son Dakika
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ALBET Şakran Tiyatro Topluluğu çocuk oyunlarıyla ilk kez sahneye çıktı

ALBET Şakran Tiyatro Topluluğu çocuk oyunlarıyla ilk kez sahneye çıktı
26.06.2026 17:24  Güncelleme: 17:28
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ALBET Şakran Tiyatro Topluluğu, 'Kraliçe Midas'ın Kulakları' ve 'İncili Balık' adlı çocuk oyunlarıyla izleyicilerle buluştu. Oyunlar, sevgi, adalet ve sanatın önemini vurguladı.

ALBET Şakran Tiyatro Topluluğu, "Kraliçe Midas'ın Kulakları" ve "İncili Balık" adlı çocuk oyunlarıyla izleyicilerle buluştu. Yönetmenliğini ALBET Şakran Tiyatro Topluluğu Sanat Yönetmeni Pusat Ürkmez'in üstlendiği oyunlar, çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken sevgi, adalet ve sanatın önemine dikkat çekti.

Topluluk, Şakran Kapalı Düğün Salonu'nda ilk olarak seyirci karşısına çıkan "Kraliçe Midas'ın Kulakları" adlı oyunla müziğin birleştirici gücünü anlattı. Müziği sevmeyen kraliçenin düzenlenen bir yarışmada çoban Marsias'a haksızlık yaparak onu zindana attırmasının ardından yaşadığı değişimi konu alan oyun, yapılan hataların farkına varılması ve özür dilemenin önemini vurguladı. Aytuğ Çelik tarafından sahneye uyarlanan eser, Güngör Dilmen'in Midas'ın Kulakları adlı yapıtından esinlenerek hazırlandı.

Topluluğun sahnelediği ikinci oyun "İncili Balık" ise sevginin dünyadaki en değerli duygu olduğunu çocuklara eğlenceli bir hikayeyle aktardı. İstiridye Amca'nın dükkanındaki pembe inciye sahip olmak isteyen balıkların dünyanın en değerli şeyini bulmak için çıktıkları yolculukta altın, zümrüt, müzik aleti ve çeşitli hediyeler getirmelerine rağmen aradıkları cevabı bulamamaları; küçük balık ile mavi balığın sevgi dolu bir kalp getirmesiyle son buldu. Sevginin her şeyin temelini oluşturduğunu anlatan oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Eser, Pusat Ürkmez tarafından sahneye uyarlandı.

Program sonunda konuşan Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Güven Demirağ, ALBET Çocuk Tiyatrosu Şakran Şubesi'nin ilk gösterisinin büyük beğeni topladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Demirağ, "Sahneye çıkan tüm çocuklarımızı yürekten kutluyor, bu süreçte yanlarında olan ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı bu güzel geceye hazırlayan ALBET Şakran Tiyatro Topluluğu Sanat Yönetmeni Pusat hocamıza da emekleri, özverisi ve sanata kattığı değer için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat ALBET Şakran Tiyatro Topluluğu çocuk oyunlarıyla ilk kez sahneye çıktı - Son Dakika

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