Aldatılınca yazar olan Oğuzhan Koçak'ın ilk kitabı çıktı: 'Empoze Hayatlar' - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aldatılınca yazar olan Oğuzhan Koçak'ın ilk kitabı çıktı: 'Empoze Hayatlar'

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Aldatma ve aldatılma hikayelerini ele alan 'Empoze Hayatlar' adlı kitabın yazarı Oğuzhan Koçak, eserin yazılma sürecini anlattı. Aldatıldıktan sonra bu kitabı yazmaya karar verdiğini söyleyen Koçak, "2023 yılında bir ilişkim vardı. 7 ay sonunda çok yakın olduğum birisiyle beni aldattığını öğrendim. Dünyam başıma yıkıldı ve beni can damarımdan vurdu" dedi.

03.03.2025 20:17
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Son 10 yıl içinde eşlerini aldatan kadın ve erkek hikayelerinden oluşan 'Empoze Hayatlar' kitabı, okuyucuyla buluştu. Kitabı yazmaya 2 yıl önce yaşadığı bir ilişkinin tetiklediğini dile getiren yazar Oğuzhan Koçak, "2023 yılında bir ilişkim vardı. 7 ay boyunca kendisine güvendim. 7 ay sonunda beni aldattığını mesajlarını yakalayarak öğrendim ve dünyam başıma yıkıldı. Beni çok yakın olduğum birisiyle aldattı. Bu beni can damarımdan vurdu. Hatta şu an kendimi zor tutuyorum. Aldatılmama karşılık başta ailesi olmak üzere 'Bunda ne var? Ablam başkaları ile görüşüyorsa bu normal' gibi sözler sarf edildi. Böyle bir yaklaşımda bulunulması, toplumumuzda kabul edilemez bir yaşam biçiminin insanlara empoze edildiğini gösteriyor" diye konuştu.

"ALDIĞIM DESTEK SAYESİNDE ATLATTIM"

Uzun zamandır aldatma konulu bir kitap yazmayı düşündüğünü ancak doğru zamanı beklediğini belirten Koçak, "10 yılı aşkın süredir aldatma konulu bir kitap yazmayı düşünüyordum. Ama doğru zamanı bekliyordum. Böyle bir şey yaşayınca nokta atışı oldu. Aldatılma sürecini atlatmam biraz zordu. Bu sırada yanımda ailem, yakınlarım ve arkadaşlarım vardı. Aldığım destek sayesinde atlattım. Daha sonrasında bu kitabı çıkarmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

"BU KİTAPLA ALDATMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Kitabın amacı hakkında bilgi veren Koçak, "Bu kitapta aldatılmanın ya da aldatmanın önüne geçilecek. Halkımız bu kitabı okuduğu zaman ilişkilerde nelere dikkat etmeli, bir ilişkiye başlarken ne yapılmalı, güven ve güvensizlik nasıl oluşur, ilişkilerden nasıl bir sonuç çıkaracağını anlayacak. Toplumumuz bunlardan yola çıkarak yeni bir başlangıç yapacak. Bu başlangıç sonucunda da biraz daha uyanacaklar" dedi.

"ALDATMAYI TOPLUMUMUZA EMPOZE ETTİLER"

Kitap için 'Empoze Hayatlar' başlığını seçmemin sebebini anlatan Koçak, sözlerine şöyle devam etti:

"Empoze kelimesi topluma bir şey dayatmak, zorla baskılamak anlamına gelir. Kitabı yazarken günümüzdeki hayatlardan konu aldık. Çünkü aldatmayı toplumumuza empoze ettiler. Kitabın içerisinde sadece aldatma değil, komedi gibi birçok konu var. Örneğin, Ekrem karakteri arkadaşlarıyla güzel anılar yaşıyor. Güzel yerlere gidiyor. Komik anıları oluyor. Bir sonraki kitabımızda ilerleyen zamanlarda eşlerin de aldatmaya nasıl destek verdiğini anlatacağız. Yazma sürecinde yoğun duygular yaşadım. Konuyla ilgili araştırmalarda bulundum. Biraz da kendimden konular koydum. Ekip ruhu ve çalışma azmiyle bu süreci hallettik ve ortaya güzel bir eser çıkarttık. Kitabımın yazım sürecinde bana çok büyük destek veren Mustafa Fatih Şekerler, Mevlüt Sarı, Bektaş Talay, Tuğçe Hale Özmen ve yayınevine sonsuz teşekkür ediyorum."

Aldatılınca yazar olan Oğuzhan Koçak\'ın ilk kitabı çıktı: \'Empoze Hayatlar\'

Oğuzhan Koçak, Kültür Sanat, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aldatılınca yazar olan Oğuzhan Koçak'ın ilk kitabı çıktı: 'Empoze Hayatlar' - Son Dakika

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