Aliağa'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Aliağa'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

Aliağa\'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı
02.07.2026 12:05  Güncelleme: 12:13
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İzmir'in Aliağa ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Aliağa Kaymakamlığı koordinasyonunda; Aliağa Belediyesi, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi, Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi, Aliağa Amatör Balıkçılık ve Spor Derneği ile Aliağa Sualtı Sporları Spor Kulübü iş birliğinde hazırlanan kutlama programı gün boyu sürdü.

Kutlama etkinlikleri sabah saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi çelenk sunma töreniyle başladı. Buradaki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, deniz şehitlerini anmak amacıyla denize çelenk bıraktı.

Deniz yarışmaları nefes kesti

Resmi programın ardından kutlamalar, Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi yanındaki Eski Çekek Yeri'nde devam etti. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde yüzme, halat çekme, 9.9 motor ve el incesi atma yarışları düzenlendi. Jet ski ve flyboard gösterileri de izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Dört farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Sahil Güvenlik TCSG-61 Bot Komutanı Üsteğmen Tugay Peker, Aliağa Bölge Liman Başkanı Günhur Şanlı, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir ve İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek tarafından takdim edildi.

100. yıla özel gala gecesi

Günün finali, bu yıl hizmete açılan Aliağa Deniz Yolcu İskelesi Aliaport'ta düzenlenen "100. Yıl Gala Gecesi" ile yapıldı. Bölge protokolünü, denizcilik sektörü temsilcilerini, liman işletmecilerini ve kamu kurumlarının yöneticilerini bir araya getiren gecede, Kabotaj Kanunu'nun tarihi önemi ve Türk denizciliğinin gelişimi vurgulandı. Etkinliklere destek veren kurum ve paydaşlara teşekkür plaketlerinin verildiği organizasyon, canlı müzik konseri ve Aliağa Körfezi'nde gerçekleştirilen meşale gösterileriyle sona erdi.

"Mavi Vatan'daki varlığımızın en önemli unsuru"

Program sonrasında açıklamalarda bulunan İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Kabotaj Kanunu'nun 100. yılını geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kabotaj Kanunu ile denizlerimiz üzerindeki egemenlik haklarımızın temellerini atan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda, denizciliği yalnızca ekonomik bir güç değil; aynı zamanda milli bağımsızlığımızın ve Mavi Vatan'daki varlığımızın en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu yıl hizmete açılan Aliaport'ta gerçekleştirdiğimiz gala gecesi ile denizcilik camiamızı bir araya getirdik. Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve yoğun ilgi gösteren Aliağa halkına teşekkür ederim." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Aliağa'da Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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